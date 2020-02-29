▲轉職潮受疫情衝擊延後，自估待業期拉長至81天。（圖／記者李佳蓉攝）

記者余弦妙／台北報導

每逢年後轉職潮，正是企業人資與用人主管最忙碌的時刻，yes123求職網的調查發現，年後跳槽族更自行評估，平均「最長」願意耗費2.7個月，也就是大約花81天來轉職，略多於去年的2.6個月；其中甚至有13.7%表示，可以花「半年(含)以上」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然短期景氣因疫情而有下滑疑慮，鼠年經濟成長率，仍要力守「二字頭」，應該不容易出現衰退，依然看好勞動市場處於事求人狀態，而且行業別屬於「內外皆溫」。

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另外，根據調查結果發現，對於「需相關經驗」的一個職缺，平均要過濾18.2封履歷，才能找到一個人來面試；然後還需面試過14.7個人，才能找到一位真正滿意的新員工。

因此換算下來，等於在企業方面，平均要篩選過268封履歷表，才能補進令人滿意，而且有經驗的一名員工。

楊宗斌認為，在企業方面，暫時持平看待全年市況，招募動作採滾動式調整，職缺起薪的波動持平；但不排除資方先放緩擴編腳步，甚至等到畢業季時，再找新血加入。

楊宗斌也預估，企業忙於防疫，使得年後「轉職潮」出現罕見延後狀況，年前想跳槽的人觀望氣氛轉趨濃厚，除非目前任職企業，出現人事異動風聲，像是放無薪假，或者裁員、減薪、砍福利，導致「危機意識」提高，這群人才會想積極求職；對於職場上正在「騎驢找馬」的上班族，也感受到較為平淡的「求才氛圍」，恐怕紛紛下修「期望待遇」。

