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滯湖北留3幼兒給84歲老母…陸配寫「3頁長信」求救：不都是台灣人嗎？

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▲陸配寫3頁長信哭訴何時能回到台灣。（圖／民眾提供）

▲陸配寫3頁長信哭訴何時能回到台灣。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮1名鄰長和結婚多年太太，過年前一起回到湖北探視病危的岳父，將3名小孩交給84歲的媽媽照顧，原本打算過完新年就回來，沒想到因新冠肺炎疫情和兩岸包機爭論，滯留湖北至今仍無法返台，鄰長太太寫了「台胞、入籍台灣的陸配不都是台灣人嗎，請問你們在糾結甚麼」，這封信道盡她內心無奈的心聲…

鄰長太太在元宵節當天，將信寄給里長，她一直手機旁等待有回台的好消息，她想念3個小孩，尤其是才剛滿周歲的小寶貝，這群小寶貝是不是也一樣想念遠在大陸不能回台的爸爸及媽媽？

▲陸配寫3頁長信哭訴何時能回到台灣。（圖／民眾提供）

鄰長太太更在信中提到，2/2荊州對台辦有打電話給她說可以回台灣要填表格，表格也填了、微信群組也加了也確定了回台的具體時間就是2/5，4日當天因為每個地方都管制封住路口，還要忙著辦理通行證，協調包車和集合地點一直忙到凌晨。沒想到就在5日要出發到機場，接到了對台辦電話，原因是台灣當局不同意當天的班機…

▲陸配寫3頁長信哭訴何時能回到台灣。（圖／民眾提供）

陸配在信中無奈地說，疫情當下，這一一個可笑的問題，飄揚過海嫁到台灣組織了一個家庭，犧牲青春生兒育女奉養長輩，為家庭流血流汗，我們算不算台灣人？希望台灣當局能盡快幫忙。

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