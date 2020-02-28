《紐時》：加州篩檢紕漏凸顯「美國尚未準備好」因應疫情大流行

▲《紐約時報》報導，加州篩檢失誤事件，代表美國還沒有準備好應對疫情大流行。圖為美國紐約民眾到藥局購買口罩。（圖／路透）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

新冠病毒（COVID-19）持續蔓延，世界衛生組織（WHO）呼籲各國準備因應大流行。但在美國加州卻出現醫生懷疑患者已感染、卻因患者不符聯邦篩檢標準而延遲檢測好幾天。

《紐約時報》報導，一名婦人上周因嚴重不適且無法呼吸，被緊急送往加州大學戴維斯醫學中心（Davis Medical Center）接受重症照護，院方立即向美國疾病管制暨預防中心（CDC）請求做新型冠狀病毒篩檢，卻被打回票，因為患者不符聯邦篩檢標準，她未前往中國旅行，也未與確診者接觸過。

這名婦人昨天被宣告確診新冠病毒，迫使加州衛生官員必須尋找接觸者，並衍生誰該接受篩檢的難題，也令人質疑全國究竟是否已準備好防疫因應。衛生機關與醫學專家憂心，美國CDC的國內篩檢不足，不利因應疫情爆發的準備，且無法真實反映國內感染規模。

在加州，衛生官員除要追蹤與婦人密切接觸者外，照顧過她的醫護人員正接受監測，部分人已居家隔離。

官員們已有北加州將出現群聚感染的心理準備。沙加緬度郡衛生廳主任貝倫森（Peter L. Beilenson）說，「幾可肯定會有不少人檢測後出現陽性反應。」

一些專家也說，加州與地方衛生單位沒法當機立斷確診新冠病毒，讓國內監控疫情出現諸多盲點。

▲美國地鐵上的乘客也紛紛戴起口罩。（圖／路透）

約翰霍普金斯醫院重大事件備便辦公室（Johns Hopkins Office of Critical Event Preparedness and Response）作業主任索爾（Lauren Sauer）抱怨，「CDC差不多是我們唯一能送篩檢的地方，但他們都不願接受不符檢測標準的患者。」

新的聯邦篩檢標準已擴大至曾有伊朗、義大利、日本、韓國旅遊史且出現呼吸道症狀者，而不光是原先的只有去過中國的人才要接受篩檢；此外，有急性下呼吸道病變的住院嚴重患者，以及一些診斷後排除流感等其他病症者也須篩檢。

然而新規定仍遭詬病，因為患者若沒到過前述疫區或未與確診患者有過接觸，醫師仍得等到患者病情嚴重時才能送去篩檢。

篩檢能量也是一個問題。CDC有兩間實驗室負責篩檢新冠病毒，一天能處理400個樣本；CDC官員雖表示目前並無積案，但不確定疫情爆發導致篩檢樣本大增後，實驗室是否還能負荷。

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