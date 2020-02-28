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安倍突宣布停課！各地「彈性」實施　雙薪家庭更難為

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本,學校,學生。（圖／路透）

▲安倍晉三要求日本國高中、國小自3月2日開始停課至春假。（圖／路透）

文／中央社

為預防武漢肺炎疫情擴散，日本首相安倍晉三昨天罕見地籲請全日本部分學校停課，但「全國一律停課」影響深遠，各地方政府「原則停課」，但也有不滿，實施範圍與期間各有考量。

由於武漢肺炎疫情在日本持續延燒，安倍昨天說，孩童們的健康安全是首要考量，必須預先為孩童和教職員長時間聚集造成的大規模感染做好準備，並表明籲請全日本的中小學、高中及特殊教育學校，從3月2日起到春假前臨時停課。

日本共同社報導，日本政府文部科學省相關人士說，一律停課僅是「籲請」，不能排除各地方教育委員會等單位做出不停課的判斷。

日本放送協會（NHK）報導，日本文部科學大臣萩生田光一說，希望各地方基於當地及各校實際狀況，彈性因應停課期間。

自民黨政務調查會長岸田文雄受訪談到安倍籲請時說，雖然他認為中央政府是在最大限度判斷做出了痛苦決定，但不能否認予人事出突然的唐突感。

岸田說，在雙薪家庭愈來愈多的時候，政府必須要考量到各式各樣的家庭，包括孩童精神層面來思考因應作為。

根據NHK採訪整理資訊，石川縣金澤市長山野之義說，目前未考慮從3月2日起讓市內學校停課。

他在記者會上說，雖然金澤市政府有與安倍相同的危機感，必須對防疫做出因應作為，但停課對雙薪家庭及企業等帶來影響很大。

山野說，如果學生感染武漢肺炎的該所中學停課，還能從社會責任觀點來說明，但做出讓所有的學校都停課的決定，身為一個市長無法做出負責任的說明。

再者，是否從3月3日後停課等未來因應作為，山野表示，將基於中央政府及石川縣的通知內容進行研究。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,日本,學校,學生。（圖／路透）

▲各地對停課看法不一。（圖／路透）

佐賀縣則決定縣立學校從3月3日到15日停課；沖繩縣那霸市則是從3月3日到13日讓53所市立中小學停課。

那霸市長城間幹子說，無法否定中央政府因應對策讓人有突如其來之感，那霸市會從3月16日起恢復正常上課。

山口縣防府市教育委員會決定從3月2日起停課，但也決定2月29日及3月1日改為正常上課日，主因是目前還有包括學生成績評量等諸多事項尚未決定處理方式，且山口縣內目前還沒有出現病例，希望至少要有些時間來準備。

愛媛縣知事中村時廣今天說，原則上縣立學校將從3月4日起停課。中村說，對這次政府突如而來的舉措感到疑問，例如對單親家庭來說，小孩要由誰來照顧，及如何因應學生學習進度落後及各項活動，都產生很大的問題。

中村說，特別是對特殊教育學校的孩童來說，一律停課將極為困難。中央政府應該明確表示這次籲請全日本各校停課的根據及方向性，這次給人的感覺就是「即興因應」。

宮城縣知事村井嘉浩說，縣內公立學校原則上從3月2日起停課；但因為特殊教育學校學生人數不多，感染風險也低，會在進行相關防疫對策同時正常上課。

岐阜縣高山市表示，將從3月3日起讓市內31所中小學停課。但中小學的畢業典禮則如期舉行，不會請來賓到場觀禮，也會縮短舉辦時間，為防疫努力。

埼玉縣政府表示，將從3月2日起讓縣立國中及高校臨時停課，也會要求縣內各市町村教育委員會配合讓中小學等校停課，但特教學校現階段仍維持正常上課。

針對雙薪家庭或單親家庭，家長如果無法請假，各學校會在一般上課時間接受學生到校。

埼玉縣埼玉市教育委員會也決定，除了特教學校，市內的中小學及高中等校臨時停課2週。

東京都教育委員會決定，讓都立高中、完全中學及特教學校從3月2日停課到春假開始。但特教學校學生如果無法在家裡的話，東京都會要求各特教學校讓學生可以到校。

管轄各中小學的區市町村教育委員會部分，東京都雖然會籲請跟東京都做出相同決定，但如果小學低年級學生在家沒人照顧的話，也需要研究這些學生在白天有人可以照顧。

千葉市政府雖然決定停課，但時間跟埼玉市一樣為期2週，而非到春假開始前。千葉市政府認為，安倍籲請停課到春假開始「在科學上根據不明確」。

 
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