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新加坡通過「血清學抗體測試」　追蹤肺炎病例感染源頭

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▲▼新加坡,武漢肺炎。（示意圖／路透）

▲截至28日下午4時，新加坡已有96例確診。（示意圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

新加坡成功使用一種針對新冠病毒的實驗性抗體測試，確認了一名感染者，這項研究屬於全球首例。這名患者與另外一人，共同形成了兩組聚集性感染病例之間缺失的重要一環，分別源自新加坡不同的教堂。新的抗體測試成功，也幫助新加坡找到23例新冠病毒的源頭。

綜合外媒報導，根據《科學》雜誌內容，世界各地研究人員都在開發抗體測試（也被稱為血清學測試），來確認病患是否感染新冠肺炎，就算該患者的免疫系統已經將病毒消滅。目前這項研究由新加坡國立杜克大學醫學院（Duke-NUS Medical School）的團隊率先開發。

新加坡衛生部25日宣布，杜克大學醫學院的研究人員開發的血清學檢測方法，得以確認兩名患者早已感染了新冠肺炎。血清學檢測可識別血液樣本中的抗體，抗體是免疫系統應對感染而產生的。

這項測試是由杜克大學新興疾病專家王林發教授領導的團隊開發的，在已康復的病人血液樣本中，研究小組發現針對這種突刺蛋白的抗體，在實驗室測試中被證明能夠阻止病毒殺死細胞，同時他們也創造合成的病毒蛋白，可以檢測血液樣本中的抗體，而不需要使用活病毒。

目前對新冠病毒的檢測通過聚合酶鏈反應（PCR）尋找病毒的遺傳物質，例如唾液、鼻腔、口腔或肛門拭子，但是這種方式有一個很大的缺點，「只有當病毒存在時，檢測結果才會呈陽性」，不能識別經歷過感染、康復並清除體內病毒的人。

澳洲格里菲斯大學傳染病專家奈傑爾·麥克米倫（Nigel McMillan）表示，血清學檢測不僅能追踪病毒的感染路徑，還能夠以更廣泛的人群為基礎，追蹤誰感染了病毒。

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