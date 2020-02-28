首爾確診數突破60「醫院爆集體感染」　南韓全國10例情況危急

▲南韓首都首爾病例增加，其中一個原因是恩平聖母醫院發生集體感染。圖為南韓蔚山一名醫療人員穿上防護服。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，南韓目前累計確診2022例、10例情況危急、13死。其中，首都首爾（Seoul）的確診數截至28日早上10時已達到65起，13例與韓國天主教大學附設恩平聖母醫院（Eunpyeong St. Mary's Hospital）有關，成為集體感染地點之一。

南韓國內2022人確診染疫，10例情況危急，已有13人染病逝。根據韓國疾病管理本部（KCDC），首爾的病例一夜增加6人；市政府另一份數據顯示，首爾截至28日上午10時病例數已來到65。

《韓聯社》報導，首爾的病例上升，是因為市內發生集體感染，65例中13例與恩平聖母醫院有關，員工、病患以及家屬都受到影響。除此之外，擁有8萬信徒的明成長老會一名牧師確診，之後又有2起病例與之相關，外界因此越來越擔心疫情擴散。

首爾市政府表示，市內擁有1000萬人口，也是國際城市，在這個非常時期，維持日常生活、保持衛生以外，社會隔離也是必要的，呼籲民眾避免參加戶外活動，或出席將與許多人接觸的社交場合、宗教活動，建議民眾暫停參加周日的禮拜。據了解，首爾許多大型教堂都已取消相關活動。

南韓政府26日取得21.2萬新天地教徒名單，轉交各地方政府，安排出現不適症狀者優先接受病毒篩檢。首爾市政府已針對28317人進行初步調查，95％教友中，2164人曾到訪大邱以及鄰近的慶尚北道，或首爾南部的果川市參加禮拜，後者也是確診感染發生的地方，鄰近地區217人通報出現症狀。市府表示，將持續連繫仍未被找到的教友，並隔離出現症狀的人。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！