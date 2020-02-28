快訊／日本環球影城跟進！2/29至3/15暫停營業

記者張方瑀／綜合報導

日本環球影城（USJ）28日宣布，遵循政府新冠肺炎防疫方針，將從29日至3月15日暫時停止營業。

稍早，東方樂園公司（Oriental Land Co.）於28日宣布，為了防範新冠肺炎疫情擴散，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋園區自從明（29）日起閉園16天，2月29日至3月15日暫停開放。