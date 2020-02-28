新天地教會刪去「1762名成員」資料　南韓大邱市長氣炸要報警

▲大邱新天地教會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓大邱與慶尚北道成為新冠肺炎（COVID-19）重災區，大邱市長權泳臻（Kwon Young-jin）今（28）日表示，他打算向當地警方舉報新天地教會的一名官員，因為對方在處理疫情方面不願合作。南韓今日上午新增256例確診，全國感染人數來到2022人。

CNN報導，權泳臻今日告訴記者，新天地教會一名官員拒絕呈交成員的名單，他將會通報警方，因為該宗教團體妨礙大邱市為了疫情作出的努力。大邱市當局有關部門發現，比較韓國疾病管理本部（KCDC）所獲得的資料，結果發現新天地教會刪去1762名受訓成員的資訊。

新天地教會表示，這些受訓人員並不是官方正式的成員。然而，根據大邱市政府的說法，有些被刻意刪去的成員，對於新冠肺炎的病毒檢驗結果都呈陽性。權泳臻補充，多數在大邱感染的患者，都來自新天地教會。

今日所新增的256例病例中，其中182例來自大邱；根據KCDC資料，自疫情爆發以來，共有1314病例都發生在大邱。

受到疫情影響，起碼52個國家與地區都對南韓採取限制入境的相關措施，南韓駐越南大使館今日表示，越南將於29日開始暫停發放對南韓旅客的免簽證項目。

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