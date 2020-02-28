連續發燒14天「6度就診」不給篩檢！原因曝光　網傻眼罵爆：為了東奧

▲根據統計，日本確診數達919例（郵輪705例，日本本土214例），累計9死（郵輪4例、日本本土5例）。（示意圖／路透，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）的防疫標準鬆散，掀起國內不滿聲浪。根據日媒追蹤報導，埼玉縣一名30多歲女性本月10日就出現發燒症狀，連燒14天，但6度就診的結果卻是「篩檢條件不符」被拒檢，引發譁然。

富士新聞網（FNN）報導，該名女性因出現發燒症狀，懷疑自己是否也感染新冠肺炎，先後前往4間醫院、2間健保所求醫，期間曾做過流感病毒篩檢。只不過，她卻遲遲無法進行新冠病毒篩檢。

根據日本政府規定，若想進行新冠病毒篩檢，必須符合「發燒37.5度以上」、「有住院必要的肺炎症狀」和「與感染者密切接觸」3項條件。但她因為不符合「有住院必要的肺炎症狀」這一項條件，所以無法接受檢查。

該名女性進一步表示，為了新冠病毒篩檢用的黏膜檢體早就採集好，但事後卻被告知因為沒有辦法住院，無法送檢。她的兒子也問，「媽媽，發燒不要緊嗎？」

消息一出，引發社會譁然，許多網友也在PTT上提到，「不給檢就不會有確診了，真聰明」、「典型官僚殺人」、「為了東奧耍低能」。

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