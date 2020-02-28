因應疫情！新加坡總統、部長、議員「減薪1個月」　醫護人員加給一個月

▲新加坡前線醫護人員可獲一個月獎金。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，幾乎所有行業都受到波及。新加坡政府為了提振全國經濟，副總理王瑞杰在28日宣布，所有內閣部長、國會議員皆減薪一個月，資深公務員減薪半個月，目的是和國人共體時艱，就連總統哈莉瑪也比照辦理。除此之外，所有在前線的醫護人員，都可額外獲得一個月的獎金。

根據新加坡媒體報導，副總理兼財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）28日在國會年度預算辯論會中宣布，所有內閣部長、議員將減薪一個月，資深公務人員減薪半個月，連同總統哈莉瑪（Halimah Yacob）也一併減薪。王瑞杰強調此舉是為了展現新加坡的團結，政治領導應該要盡其所能地幫助社會，幫助新加坡度過難關。

除此之外，王瑞杰表示，包含衛生部與醫院的第一線醫護人員，都能夠額外獲得一個月的獎金，「我們的前線醫護人員每天都替和未知的戰爭做出犧牲。」王瑞杰說，這是政府對這些人最實際的支持，「我們對這些醫護人員感激不盡。」

新加坡目前確診病例為96人，各國也加強對該國的旅遊警示，讓每年都有千萬旅遊人次的新加坡飽受衝擊。新加坡政府在18日也宣布，將對旅遊、航空、零售、餐飲以及「點對點交通服務」等5大行業額外援助，提供領有執照的業者額外產業稅優惠。

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