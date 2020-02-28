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疫情過後陸是否加強對台制裁力道？　中經院副院長提3指標觀察

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情蔓延，兩岸對立氣氛也愈趨緊張。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延，兩岸對立氣氛也愈趨緊張，中華經濟研究院副院長王健全接受《中評社》專訪時指出，疫情過後中國大陸是否會加大對台灣經濟制裁力道，可從3個指標觀察，包括疫情後大陸觀光客會不會來、大小三通是否恢復及ECFA會不會繼續。

《中評社》報導，王健全稱，台灣不靠大陸經濟發展能否維持得打上一個問號，也許可以，但也要看是要高成長還是平庸成長，或者是低度成長。而對於兩岸無論是官方還是民間，都因此次疫情而更加對立一事，他認為是個不好的現象。

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此前，總統蔡英文針對武漢肺炎最新防疫狀況跟整體財經衝擊進行回應時表示，疫情無國界，不分藍綠、不分你我，要先自助才能助人，全力做好防疫工作，行有餘力就會提供必要協助，應要注意跟遵照疫情指揮中心的指引。王健全認為，台灣應該積極尋求兩岸共同防疫，把台灣經驗、物資去和大陸做一些分享，這對兩岸未來發展會比較好。

王健全表示，蔡英文若要跟中國大陸有對談機會，此時便不要讓民粹弄僵兩岸氛圍，應更積極將共同防疫作為突破口，與中國大陸互相交流移轉經驗。若連兩岸民間氣氛都弄僵了，那未來連談都不用談，畢竟大陸官方要跟台灣談，勢必也要看民間的反應。

至於疫情過後，中國大陸是否會對台灣加大經濟制裁力道，王健全指出，目前中國大陸也在看台灣總統大選後的民意發展，其尚未真正改變戰略，兩岸也還是和平統一戰略，所以應該還不至於在經濟上制裁台灣，但可從疫情後大陸觀光客會不會來、大小三通是否回復，以及ECFA會不會繼續這幾個指標觀察。

王健全強調，目前看來，台灣只要不挑釁，甚至對大陸有積極作為有善意，兩岸的和平大架構，大陸的和平戰略不會變。

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