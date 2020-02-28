10天內確診病例逼近2000　南韓總理示警：還會持續再增加





▲南韓國務總理丁世均資料照。（圖／翻攝自臉書／정세균 (페이스북 공식페이지)）



圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，重創南韓，目前確診數字來到2,022例，13人死亡，本月19日起南韓疫情受到新天地教友影響大爆發，短短10天內就增加1,990個確診，南韓總理丁世均今（28日）警告，未來兩三天內確診病例會再持續增加。

南韓確診病例有高達8成位在大邱、慶尚北道地區，疫情之所以大爆發，全因第31例出現無源頭狀況，南韓政府進一步追查下，才揭發大邱新天地教會為染疫源頭。

據韓媒報導指出，政府下令新天地教友全數接受檢驗，數據顯示有高達82%教友確診，而他們曾經到過的清道郡大南醫院，也成為重災區，全國13位死者中，有7位與大南醫院有關。

南韓總理丁世均今表示，未來兩三天疫情確診數還會再增加，南韓政府現階段任務就是要讓醫院分流治療輕症與重症病患，確保醫療資源包括人力、病床、藥品等充足供應。至於民生醫藥用品部分，南韓昨已開放藥局、郵局和農會等公家機關販售口罩，總理丁世均將會巡查各地販賣狀況。

由於新冠肺炎在南韓蔓延，南韓軍人傳出21人確診，韓美軍演決定延期。目前美國國務院也已調高南韓旅遊警示為第三級（最高第四級），呼籲公民若非必要不要前往。



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