　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國一罩難求？ 川普考慮動用「國防生產法」增產口罩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,N95,口罩,美國。（圖／路透）

▲美國考慮動用法律加速生產口罩。（圖／路透）

文／中央社

美國兩位官員告訴路透社，總統川普政府考慮透過「國防生產法」動用特殊權力，以迅速增加國內製造防護罩和防護衣產量，對抗美國武漢肺炎疫情。

美國國會在1950年韓戰爆發時通過國防生產法（Defense Production Act），動用此法將代表政府因應疫情作法升級。2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情率先在中國爆發，目前延燒到40多個國家和地區，包括美國。

美國衛生官員已告訴國人，要開始為疫情在美國蔓延做好準備。

國防生產法讓總統有權以國安等因素為由，擴大工業生產關鍵原料或產品。美國最大口罩製造業者包括3M公司（3M Co.）和漢威聯合公司（Honeywell International Inc.）。

共和黨籍的川普尋求在11月3日總統大選贏得連任，他的政府因應疫情的行動先前面臨民主黨批評。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,N95,口罩,美國。（圖／路透）

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）本週告訴國會議員，美國必須儲備約3億個N95口罩給醫護人員以抗疫情。艾薩作證說，美國目前僅有一部分口罩可立即使用。

衛生及公共服務部和國土安全部官員昨天在跨部會電話會議中，商討是否可能動用國防生產法製造可以防疫的「個人防護具」。

這類防護具可包括口罩、手套和連身衣物。

艾薩昨天在國會的聽證會上表示，中國控制與口罩有關的「許多原料以及生產能力」。

國土安全部官員告訴路透社：「這些東西顯然很少是在此（美國）製造，因此若我們要靠國內能力生產，可能會遇到困難。」

白宮有官員證實，政府已在研究動用法律促進防護具的生產。這兩名國土安全部和白宮官員都要求匿名討論此事。

 
ET快訊
首例新冠肺炎屍檢結果公布！肺部填滿肉眼可見「灰白色病灶」
推動轉型正義！蔡英文下令國安局一個月內解密檔案
2日遊行程曝！高雄「出現症狀」女移工曾接觸132人..工廠急
228紀念致詞講成「823、抗日案」　韓國瑜「我沒講錯」下秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／東京迪士尼明起休園14天　日本文科省正式要求校園停課

美CDC：新冠病毒可在「物體表面存活2hrs↑」可能是鑽石公主號傳染原因

10天內確診病例逼近2000　南韓總理示警：還會持續再增加

南韓累計2022確診「全球52地點採取入境管制」　上海送50萬個口罩

南韓現代汽車員工確診新冠肺炎！　蔚山港工廠急停工

美國一罩難求？ 川普考慮動用「國防生產法」增產口罩

加州「社區傳播」11天才確診！列管8千人…檢測工具僅200組　州長怒批CDC

快訊／東京迪士尼「明起閉園至3/15」！防範新冠肺炎疫情擴散

「台遭WHO排除」成焦點！美新冠肺炎聽證會　議員怒批：無法接受

「普丁替身」陰謀論成熱搜第一！他自曝「每次都拒絕」：我是真的

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

不斷更新／東京迪士尼明起休園14天　日本文科省正式要求校園停課

美CDC：新冠病毒可在「物體表面存活2hrs↑」可能是鑽石公主號傳染原因

10天內確診病例逼近2000　南韓總理示警：還會持續再增加

南韓累計2022確診「全球52地點採取入境管制」　上海送50萬個口罩

南韓現代汽車員工確診新冠肺炎！　蔚山港工廠急停工

美國一罩難求？ 川普考慮動用「國防生產法」增產口罩

加州「社區傳播」11天才確診！列管8千人…檢測工具僅200組　州長怒批CDC

快訊／東京迪士尼「明起閉園至3/15」！防範新冠肺炎疫情擴散

「台遭WHO排除」成焦點！美新冠肺炎聽證會　議員怒批：無法接受

「普丁替身」陰謀論成熱搜第一！他自曝「每次都拒絕」：我是真的

車越貴，車主人品越爛？研究指出豪華車駕駛「不太會」禮讓行人

亮･珠寶／《愛的迫降》曝光度最高鑽戒　原來是約瑟芬皇后的冠冕造型

洪慈庸出任立院顧問為派系考量？　游錫堃：跟他們沒什麼往來

為愛充值！　陸三大電信運營商贈湖北一線醫護4700元話費

醫護禁出國！護理師一肚子怨氣　最後仍「支持時中部長」：守護台灣更重要

許太太們必衝！《想見你》劇中「32唱片行」　隱身台南巷弄裡

韓國瑜「228講823、謝雪紅講王雪紅」　王定宇酸：喝到多掛？

新冠肺炎首例解剖報告公布！　肺部肉眼可見「灰白色病灶」黏稠分泌物

法拉利姐近況曝光！　「戶頭只剩0元」貴婦淪啃老族

《瘟疫公司》被下架聲明！　「中國官方通知違法」：目前狀況已超出我方掌控

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

國際熱門新聞

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

印尼2新冠疑似病例過世　官方否認

見2歲女尿床！她丟浴缸溺死下場曝

WHO：病毒擴散中國以外44國　可能全球大流行

即／南韓確診飆破2千！　累計13死

美股連4狂洩1190點！歐洲3股跌破3％

首席AV女優自爆：超級球星要追她

快訊／伊朗副總統確診感染新冠肺炎

日本麥當勞不讓員工戴口罩　背後原因曝光

即／「東京迪士尼」宣布閉園16天！

北海道增15人　日本境內破200例

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

日本本土200例　北海道重災54例

教宗方濟各身體不適　取消羅馬彌撒

更多熱門

相關新聞

住院新世界！醫師全副武裝爆汗

住院新世界！醫師全副武裝爆汗

新冠肺炎疫情蔓延，全台醫護人員無不繃緊神經。一名楊姓婦產科醫師指出，近日因大兒子出現發燒症狀，因此帶他去醫院檢查隔離，發現就診醫師、護理師每一位都穿著兔寶寶裝，只是完成著裝就要耗費數十分鐘，穿好早已滿頭大汗，全副武裝的樣子甚至嚇到大兒子，非常嚴謹。

蔡英文：促轉會將運作下去！徵集政治檔案「國安局一個月內完成解密」

蔡英文：促轉會將運作下去！徵集政治檔案「國安局一個月內完成解密」

挨批少講話　馬英九：我談的是兒童人權

挨批少講話　馬英九：我談的是兒童人權

中市宣布「2020世界蘭展」延辦

中市宣布「2020世界蘭展」延辦

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19口罩國防生產法美國川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

香港漁護署：確診病患家犬驗出冠狀病毒弱陽性

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

女大生診所打工補貼學費　遇貨車違規慘死輪下

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

疫情升溫！ㄚ頭餐飲王國業績直直落　哀喊：好後悔做餐飲

更多

最夯影音

更多
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面