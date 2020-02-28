美國一罩難求？ 川普考慮動用「國防生產法」增產口罩

▲美國考慮動用法律加速生產口罩。（圖／路透）



文／中央社

美國兩位官員告訴路透社，總統川普政府考慮透過「國防生產法」動用特殊權力，以迅速增加國內製造防護罩和防護衣產量，對抗美國武漢肺炎疫情。

美國國會在1950年韓戰爆發時通過國防生產法（Defense Production Act），動用此法將代表政府因應疫情作法升級。2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情率先在中國爆發，目前延燒到40多個國家和地區，包括美國。

美國衛生官員已告訴國人，要開始為疫情在美國蔓延做好準備。

國防生產法讓總統有權以國安等因素為由，擴大工業生產關鍵原料或產品。美國最大口罩製造業者包括3M公司（3M Co.）和漢威聯合公司（Honeywell International Inc.）。

共和黨籍的川普尋求在11月3日總統大選贏得連任，他的政府因應疫情的行動先前面臨民主黨批評。

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）本週告訴國會議員，美國必須儲備約3億個N95口罩給醫護人員以抗疫情。艾薩作證說，美國目前僅有一部分口罩可立即使用。

衛生及公共服務部和國土安全部官員昨天在跨部會電話會議中，商討是否可能動用國防生產法製造可以防疫的「個人防護具」。

這類防護具可包括口罩、手套和連身衣物。

艾薩昨天在國會的聽證會上表示，中國控制與口罩有關的「許多原料以及生產能力」。

國土安全部官員告訴路透社：「這些東西顯然很少是在此（美國）製造，因此若我們要靠國內能力生產，可能會遇到困難。」

白宮有官員證實，政府已在研究動用法律促進防護具的生產。這兩名國土安全部和白宮官員都要求匿名討論此事。