快訊／東京迪士尼「明起閉園至3/15」！防範新冠肺炎疫情擴散

▲東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋園區宣布明（29）日起關閉2周。圖為東京迪士尼仙杜瑞拉城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳美依／綜合報導

日本NHK、《共同社》最新消息報導，東方樂園公司（Oriental Land Co.）於28日宣布，為了防範新冠肺炎疫情擴散，東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋園區自從明（29）日起閉園16天，2月29日至3月15日暫停開放。

東方樂園公司宣布，東京迪士尼樂園與海洋園區將暫時關閉16天，2月29日至3月15日閉園，預計3月16日重新開放。公司方面表示，這項決定是為了配合政府政策，當局本周要求，將未來2周的大型活動取消或者延遲，以利防疫工作。

▲東京迪士尼樂園與海洋園區閉園2周。（圖／翻攝Tokyo Disney Resort）

東京迪士尼度假區（Tokyo Disney Resort）也在官方網站上公告，有鑑於公衛當局政策，東京迪士尼樂園與海洋園區將於2月29日至3月15日暫時關閉，預計3月16日重新開放。