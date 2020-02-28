名廚「傑米奧利佛」台灣、香港分店驚傳歇業　臉書突襲式公告！老饕傻眼

▲名廚傑米奧利佛英國連鎖餐廳「破產」，不到一年台灣、香港分店也驚傳歇業。(圖／Jamie`s Italian提供)

記者葉國吏／綜合報導

英國知名廚師傑米奧利佛（Jamie Oliver）旗下集團餐廳宣告破產不到一年時間，台灣分店27日驚傳結束營業，香港分店也在今天(28日)過後就歇業。

傑米奧利佛以掀起「飲食革命」聞名，不過在2019年5月旗下集團宣告破產，旗下的23家Jamie's Italian，以及另外2家Barbecoa、Fifteen London餐廳倍接管，上千位員工失業。不過當時在台灣、香港的分店緊急發表聲明，強調運作沒有受到影響，將會繼續服務忠實顧客。

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▲台港傑米奧利佛（Jamie Oliver）餐廳宣告停業。（圖／翻攝自Facebook／Jamie`s Italian Taiwan）

但不到一年時間，Jamie's Italian Taiwan臉書粉絲專頁發文表示「我們非常遺憾Jamie’s Italian在台灣及香港的餐廳將在本月底結束營業（台灣分店至今天、香港分店至2月28日）。」突如其來的消息讓許多老饕傻眼，留言說「不能接受，連吃最後一次都來不及」、「太突然了吧」、「不捨」。