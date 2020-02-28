美CDC：新冠病毒可在「物體表面存活2hrs↑」可能是鑽石公主號傳染原因

▲美國CDC研究發現，新冠病毒可在物體表面上存活2小時以上。圖為Nexu Science Communication工作室、愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新冠病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）於27日公布最新研究結果，發現新冠病毒（COVID-19）可以在銅、鋼表面存活大約2小時，主任雷菲爾德（Robert R. Redfield）補充說明，病毒在其他物體表面停留的時間將會更長，且這可能是郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）疫情快速擴散的原因。

《路透社》報導，CDC主任雷菲爾德27日來到美國眾議院，報告疫情最新進度。他提到，單位正在積極評估，新冠病毒在物體表面能夠存活多久，以及是否仍具有傳染性，「在銅與鋼上的情況很典型，大約是2小時，但我認為，在其他物體表面，例如紙板或者塑膠，（存活時間）會更長，所以我們正在繼續研究。」

雷菲爾德表示，新冠病毒透過物體表面接觸傳染，而非空氣傳播，也許是鑽石公主號疫情快速蔓延的原因。他也提到，中國以外的其他國家新冠肺炎死亡率應該更低，「我們將需要根據更多數據確認這件事。」據了解，世界衛生組織（WHO）指出，新冠肺炎的中國病例死亡率大約是2％至4％。

中國武漢市去年12月爆發新冠肺炎，如今已經蔓延到其他44個國家。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於27日首度鬆口坦承，疫情可能演變成全球大流行。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！