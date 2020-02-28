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大陸工廠關閉澳洲鐵礦石滯銷　產業實施紓困計畫

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▲▼ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲截至2月28日上午11時，澳洲已有23例確診。圖為澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）27日宣布，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情走向「全球大流行」，澳洲啟動「第一階段緊急應對方案」，包含機場及港口管制、擴大檢疫措施病並加強宣導，同時禁止來自中國旅客入境的禁令也將延長一周。因為疫情影響澳洲與大陸的貿易關係，考慮對衝擊最大的產業實施紓困計畫，莫里森表示，「澳洲財政部建議，任何刺激措施應該目標明確、可量化。」

綜合外媒報導，根據官方數據顯示，去年澳洲出口總額為4,930億澳元（約新台幣9.7兆元），其中大陸占了三分之一，是澳洲最大的貿易夥伴，但因為疫情的影響，鐵礦石、煤炭等無法順利出口，2020上半年估計損失59億澳元（約新台幣1,161億元）。莫里森表示，「來自中國的供應鏈正在被打亂，我相信其他地區也正面臨著一樣的問題。」

經濟學家尼基·赫特利（Nicki Hutley）表示，「疫情影響澳洲的經濟狀況，可能會比野火來的更嚴重，因為澳洲與中國的貿易往來很頻繁」，因為疫情關係，許多廠商無法正常營業，貨物無法送往中。除此之外，旅遊業也受到波及，根據旅遊業組織，澳洲觀光業每個月損失20億澳元（約新台幣405億元）。

澳洲啟動「第一階段緊急應對方案」，其中「延長的旅行禁令」規定，到3月7日前，來自中國地區的旅客，必須在第三國居住14天以上才可以進入澳洲，許多中國學生無法負擔，澳州的大學估計將損失20億美元（約新台幣600億元）的學費。

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