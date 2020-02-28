　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新德里「反公民法示威」延燒已釀42死　印度總理沉寂3天呼籲冷靜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印度,新德里,公民身分修正法案,CAA。（圖／路透）

▲印度新德里爆發幾十年以來最嚴重衝突，根據《新德里電視台》、《印度斯坦時報》多家媒體指出，已經釀成42人死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印度首都新德里的暴力衝突自23日延燒至今，支持與反對《公民身份修正法案》（CAA）的群眾互相對峙，演變成印度教徒與穆斯林的爭端，已造成42人死亡，超過200人受傷，警方25日在城市東北部實施《第144條》法律，禁止4人以上集會。執政的印度人民黨（BJP）被批評煽動暴力，總理莫迪（Narendra Modi）在衝突蔓延的第3天終於打破沉默，呼籲民眾冷靜、維持和平。內政部28日主張情勢改善，警方已著手處理善後，「促進社區之間的和諧」。

綜合《新德里電視台》、《半島電視台》報導，反對CAA的民眾在新德里靜坐抗議，23日卻與支持法案人士發生爭端，演變成新德里數十年來最嚴重的衝突，也被視為是穆斯林與印度教徒之間的分裂，截至28日已有42人死亡，超過200人受傷。

▲印度,新德里,公民身分修正法案,CAA。（圖／路透）

▲印度,新德里,公民身分修正法案,CAA。（圖／路透）

▲印度新德里多處發生暴力衝突。（圖／路透）

新德里多處傳出住宅、店面與公共建築遭到洗劫縱火，或者人們互扔石頭的暴力事件，軍警四處巡邏，街道布滿殘骸碎瓦。警方25日在首都東北部實施英國殖民時期的《第144條》法律，禁止4人以上集會，被指控對於印度教徒的暴力視而不見。

反對派人士也批評，執政的印度人民黨（BJP）煽動暴力。主要反對黨「印度國民大會黨」（Congress Party）臨時黨主席桑妮雅．甘地（Sonia Gandhi）表示，聯邦與地方政府面對暴力時是「沉默的旁觀者」，要求內政部長夏哈（Amit Shah）立即請辭。

衝突延燒期間，適逢美國總統川普24日、25日訪問行程。印度總理莫迪多日以來保持沉默，26日終於在推特上發文表示，「和平與和諧是我們民族的核心信念」，呼籲新德里的「兄弟姐妹們始終都要維持和平與手足情誼」，並希望民眾保持冷靜，恢復日常生活。

▲印度,新德里,公民身分修正法案,CAA。（圖／路透）

▲《公民身分修正法案》引發高度爭議與暴力衝突，被反對者批評歧視穆斯林，違反憲法的世俗精神。（圖／路透）

內政部長夏哈與新德里行政、警方高級官員召集會議，評估情勢，28日宣布，警方已召開和平會議「促進社區之間的和諧」。聲明中主張，「過去36小時以內沒有通報重大事件」，情勢已經有所改善，因此先前《第144條》的禁令部分鬆綁，今日凌晨4時至早上10時、下午4時至晚上8時暫時取消。

《公民身分修正法案》允許2014年12月31日以前逃離阿富汗、巴基斯坦與孟加拉，受迫害的宗教少數非法移民成為公民，但唯獨排除穆斯林，被外界批評歧視，違反憲法世俗精神，也是「印度教民族主義」邊緣化國內伊斯蘭教徒的手段。位處邊境的東北各邦也非常擔心「移民潮氾濫」，導致當地人政經力量、文化生活、政府補助、就業機會等資源遭到瓜分與削弱，極力反對政策。

►印度新德里「反公民法示威」衝突蔓延！已釀20死189傷

►川普訪問前爆衝突！印度「公民法示威」延燒第2天已釀7死逾百傷

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

ET快訊
新北「這條巷子」2星期發生2慘案！　死者都女性…睡夢中被殺
共軍轟6戰機再闖我防空識別區！　國防部回應了
印尼「新冠肺炎0確診」...一發燒就被隔離！當地台人揭真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《紐時》：加州篩檢紕漏凸顯「美國尚未準備好」因應疫情大流行

首爾確診數突破60「醫院爆集體感染」　南韓全國10例情況危急

首爾確診數突破60「醫院爆集體感染」　南韓全國10例情況危急

疫情衝擊供應鏈　美國金融分析師：實體店面4月中可能只剩空貨架

美CDC：新冠病毒可在「物體表面存活2hrs↑」可能是鑽石公主號傳染原因

快訊／東京迪士尼「明起閉園至3/15」！防範新冠肺炎疫情擴散

「普丁替身」陰謀論成熱搜第一！他自曝「每次都拒絕」：我是真的

確診病例足跡鄰近！「印尼駐南韓大使館」宣布暫時關閉

印度新德里「反公民法示威」衝突蔓延！已釀20死189傷

聯合國批准「葉門制裁延長1年」　會談一周「俄國突轉彎」與英激烈角力

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

「女兒可以沒爸爸不能沒有媽媽..」　辛龍為劉真祈禱：願意用自己的生命換

台灣4萬人死亡！「西班牙流感」奪全球9000萬條命　屍體堆到天花板

大陸工廠關閉澳洲鐵礦石滯銷　產業實施紓困計畫

越南29日起暫停韓國人免簽證入境　暫停發放韓國人勞動許可

一發燒就被隔離！印尼「新冠肺炎0確診」…當地台人揭真相：政府沒隱瞞

不斷更新／日本境內10死…北海道進入緊急狀態　豪斯登堡明起暫停營業

受害者爆「新天地仍祕密集會」　教唆信徒說謊騙南韓政府

快訊／南韓爆第14死！　大邱女居家隔離死亡「病逝後才確診」

新德里「反公民法示威」延燒已釀42死　印度總理沉寂3天呼籲冷靜

民怨炸裂！南韓疫情失控　近130萬人連署彈劾文在寅

快訊／鑽石公主號再添1死！日本70多歲女性病逝　全船累積5人死亡

《超人》爆「劇本外洩」連台詞都有！　觀眾傻眼：全演的？

中職／二軍賽程不受疫情影響　葉君璋對輪值有安排

Dappei／同學會這樣穿留下好印象！風格可甜可帥，「反差感」才是關鍵

台灣4萬人死亡！「西班牙流感」奪全球9000萬條命　屍體堆到天花板

快訊／網傳「簡體字假總統令」　總統府怒：已送交檢警機關查辦

DARA重遊2NE1公演地　「講到成員」爆哭：是我最大弱點

鑽石公主號首批包機乘客！港61歲婦人「0病徵」...今日確診新冠肺炎

西門町捕獲20歲台日混血正妹　她媽竟是「超紅歌曲」MV女主角

為癌末父圓夢！甜點師辦「百岳人生」攝影展　視訊老父談豁達人生

共軍機再闖我防空識別區　國軍至少4次持續廣播警告「對話曝光」

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

即／北海道今起進入緊急狀態！

印尼2新冠疑似病例過世　官方否認

見2歲女尿床！她丟浴缸溺死下場曝

發燒14天「6度就診」　結局超傻眼

WHO：病毒擴散中國以外44國　可能全球大流行

美國會新冠肺炎聽證會　台遭世衛排除成焦點

即／南韓確診飆破2千！　累計13死

首席AV女優自爆：超級球星要追她

美股連4狂洩1190點！歐洲3股跌破3％

印尼新冠肺炎0確診　台灣人揭真相

更／北海道進入緊急狀態　豪斯登堡明暫停營業

快訊／伊朗副總統確診感染新冠肺炎

即／「東京迪士尼」宣布閉園16天！

更多熱門

相關新聞

鄉民救出墜井男　褲管爬出眼鏡蛇

鄉民救出墜井男　褲管爬出眼鏡蛇

印度北方邦近來發生一起墜井意外，一名男子不小心摔落至井中後昏迷，引來許多鄉民圍觀，結果被人救出時，褲管竟然鑽出一條眼鏡蛇，嚇得大家趕緊把人放在地上就跑，驚悚畫面在網路上被流傳。

印度「反公民法示威」已釀20死189傷

印度「反公民法示威」已釀20死189傷

印度巴士失速墜河　25人死亡

印度巴士失速墜河　25人死亡

川普印度演講誇「美國跟巴基斯坦很好」

川普印度演講誇「美國跟巴基斯坦很好」

印度「公民法」示威延燒2天釀7死

印度「公民法」示威延燒2天釀7死

關鍵字：

印度公民身份修正法案CAA新德里莫迪

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面