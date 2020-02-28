日「要求」中小學3/2起停課！文科省：視情況彈性調整…學生應待在家

▲日本政府將要求全國中小學自3月2日起停課至春假。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相安倍晉三27日宣布，將建議所有日本中小學（含高中）3月2日起停課直至春假結束。安倍指出，未來一至兩周是疫情擴散的關鍵期，必須將孩童的健康與安全放在首位；文部科學省則表示，會和政府、教育單位合作，計畫停課相關事宜，也希望學生在停課期間能盡量待在家中。

文部科學大臣萩生田光一表示，文科省會全力配合防疫政策，會繼續協調各級單位學校，依照各地疫情基礎進行停課，「呼籲校方以實際情況為基準，靈活應對。」另外對於雙薪家庭，會積極規劃相關課輔、安親措施，但還是希望學生在停課的期間內，可以盡量待在家中，避免外出。

安倍晉三指出，未來一至兩周是疫情擴散的關鍵期，必須替大規模感染做好準備，尤其孩童的健康是政府的首要任務，因此將要求全日本的中小學、高中及特殊教育學校，從3月2日起到春假前臨時停課。

大阪市政府宣布，市內419所中小學校、52所市立幼稚園，從29日到3月13日臨時停課及休園；北海道札幌市全市中小學，則是從28日開始停課，復課時間未定；千葉縣市川市的全市中小學，也從28日起停課2周。

目前日本確診數達919例，包含鑽石公主號郵輪的705例，以及本土的214例，死亡人數為郵輪4例、日本本土4例。

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