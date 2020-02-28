不斷更新／疫情攻陷歐洲！立陶宛首起確診、法國爆群聚感染　南韓感染數破千

▲新冠肺炎疫情嚴重衝擊義大利各項活動。（圖／路透）

記者丁維瑀、張方瑀、詹雅婷、吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，就在中國境外，新冠肺炎（COVID-19）疫情已擴散到其餘44國家。他首度鬆口坦承，有可能演變成全球大流行。目前歐洲地區疫情持續蔓延，德國西部6邦當地時間27日就增加總共22例新確診，國內累計48人感染，另外法國出現數起群聚感染。

英國方面，北愛爾蘭27日出現確診首例，使得國內感染人數來到16人。荷蘭也出現首例確診。來到非洲地區，奈及利亞發現首例確診，地點位於拉哥斯（Lagos State）。至於鄰近台灣的南韓，今日上午的全國確診數已破兩千。

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歐洲國家立陶宛新增首起確診。

各國確診狀況如下：

東南亞：6國

新加坡：確診96例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診40例

菲律賓：確診3例、1死

柬埔寨：確診1例

東北亞：2國

南韓：確診2022例、13死

日本：確診919例（郵輪705例，日本本土214例）、8死（郵輪4例、日本本土4例）

歐洲：19國

義大利：確診653例、17死

立陶宛：確診1例

荷蘭：確診1例

希臘：確診1例

瑞士：確診6例

奧地利：確診5例

克羅埃西亞：確診2例

西班牙：確診14例

英國：確診16例（其中4例為鑽石公主號撤回）

比利時：確診1例

德國：確診27例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診38例、2死

俄羅斯：確診2例

羅馬尼亞：確診1例

喬治亞：確診1例

北馬其頓共和國：確診1例

丹麥：確診1例

愛沙尼亞：確診1例

北美：2國

美國：確診60例（其中40例為鑽石公主號撤回、3撤僑者、17例美國本土個案）

加拿大：確診13例

中南美：1國

巴西：確診1例

大洋洲：1國

澳洲：確診23例（其中7例為鑽石公主號撤回）

南亞：4國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

巴基斯坦：確診2例

中東：10國

伊朗：確診245例、26死

阿富汗：確診1例

阿曼：確診4例

巴林：確診33例

科威特：確診43例

阿拉伯聯合大公國：確診13例

以色列：確診2例（都為鑽石公主號撤回者）

黎巴嫩：確診2例

伊拉克：確診6例

巴格達：確診1例

非洲：3國

埃及：確診1例

阿爾及利亞：確診1例

奈及利亞：確診1例