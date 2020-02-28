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英首席醫療官談「大流行爆發」：學校關閉2個月　英超、演唱會可能暫停

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▲▼英國專機載回鑽石公主號上32名英籍和愛爾蘭籍人士。（圖／路透）

▲英國首席醫療官警告，一旦全球大流行影響到國內，將會取消大型集會活動，關閉學校等措施。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國新冠肺炎確診病例16例0死亡，情況雖算輕微，但首席醫療官惠第（Chris Whitty）表示，有鑑於疫情影響國際甚深，若全球大流行席捲至英國本土，可能會取消大型體育活動、演唱會和暫時關閉學校，預計為期2個月。

《衛報》（The Guardian）報導，惠第警告這個從中國武漢迅速蔓延世界的疫情，可能造成的連鎖效應，便是英國許多日常的公開活動，會有「頗長的一段時間」無法正常進行，而且為了遏阻疫情擴大，必得付出沉重的社會成本。

由於新冠肺炎的特殊性，疫情一旦爆發便會壓縮到其他病患的空間與治療排程，國民保健署（NHS）可能得取消安排好的手術，以便空出床位接納新冠肺炎病患。惠第說，屆時NHS很快就會發現，要處理激增的患者數量，事情會變得很棘手。

惠第大約舉出全球大流行（pandemic）一旦爆發，英國政府會啟動的防疫步驟，包括減少大型集會活動，關閉學校等，「先說清楚，我們沒有說一定會這樣做，但我們得檢視情況然後問，它們（病毒）是怎麼運作，我們又如何證明，會造成怎樣的社會成本？」

風靡英國和歐陸的英超足球聯賽（Premier League）和國際橄欖球（Rugby）賽事，也很有可能受影響。目前愛爾蘭（Ireland’s Six Nations）對上義大利的橄欖球賽事，就因為義大利境內確診病例暴增至650例，還有17人死亡的關係，而被迫取消。

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