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日本麥當勞不讓員工戴口罩　背後原因曝光

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日本麥當勞傳出拒絕讓員工在工作時戴口罩，理由是「會讓客人無法看到笑容」。（圖／翻攝日本麥當勞官網）

圖文／CTWANT

最近全球正飽受新冠肺炎疫情肆虐，連亞洲大國之一的日本，病例數也多到讓世界憂心。最近日本政府提升警戒級別，許多日本人都開始外出戴口罩，但日本媒體發現，當地的麥當勞員工，工作時都沒配戴口罩，記者透過訪問，才終於揭曉背後原因。

根據日本網路媒體《BLOGOS》報導指出，日本麥當勞員工大多工作時都沒戴口罩，在防疫為重的現在，不戴口罩特別引發關注。而透過記者訪問，麥當勞有員工私下透露，工作不戴口罩，是因為公司認為戴口罩「會讓客人無法看見笑容」。

而報導中有麥當勞員工表示，希望公司能因應新冠肺炎疫情，讓員工透過戴口罩來保護自己。不過日本麥當勞則回應，這是區域負責人與店長的判斷，決定不戴口罩。

而日本麥當勞員工不戴口罩的政策，據悉已經出現網友不滿的聲音，認為公司只講究接待客人禮儀，漠視員工工作安全；並有相關專家表示，麥當勞的這項政策，可能會有違反勞動契約法，員工安全配備不足等相關條例，有改善空間。

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