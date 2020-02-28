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股利可期？第一金去年每股賺1.55元　今年股息不少於去年

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▲▼一銀。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金去（2019）年稅後純益為193.69億元，較較去年同期成長11.8%，也創下歷史新高紀錄，每股稅後純益（EPS）為1.55元。第一金第四季法說會上，第一金副總經理方螢基表示，由於去年的獲利良好，因此今年的股息將不少於去年，股東可以期待。

根據第一金的歷史資料顯示，去年第一金股利為1.1元，其中1元為現金股利、0.1元為股票股利；盈餘配發率近八成，所以去年獲利創歷史新高，今年的股利、股息配發同樣受到法人期待。

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第一金表示，今年股息配發率一定會超越六成，經換算起碼會0.9元以上；但是股利會多少，配多少現金、多少股票，由於考量因應金管會對系統性重要銀行（D-SIBs）的政策和要求需要保留部分資金，所以股利政策還要經過董事會通過，但目前的方向是，今年的股息不少於去年，且股利政策會以現金股利為主。

第一金旗下子公司一銀手續費向上攀高，使全年手續費收入較前一年成長3.9%；金融交易業務仍延續動能，全年成長21.6%，資產品質改善則有助抑低淨提存費用31.2%，2019總放款成長4.2%，特別是投資帶動的企業放款與自住型房貸的拉升，使得台幣放款年成長達5.3%；外幣放款則因台幣升值之故略降，然換算回原幣則仍維持1.3%年成長。

整體而言，一銀2019年全年獲利成長增速已突破前一年，達到8.5%，挹注集團成長動能。

疫情衝擊應屬短期　一銀各項業務目標未鬆動

由於現在新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，對於銀行的獲利也將是一大挑戰。一銀表示，新冠病毒疫情影響較大為旅宿與餐飲業，一銀對此類放款曝險約佔全體放款的2.27%。

第一金表示，若依照SARS的經驗，疫情的影響應該是短期的衝擊，目前還未調整各項業務的目標，今年放款成長率仍維持在7%~8%的高水準，預期要等到第1季結束之後，再來討論是否要調整預算數。至於大陸目前的狀況，是否會造成電子業斷鏈危機，預期要等到3、4月關鍵期後，才會逐漸明朗。

第一金表示，一銀在電子產業的曝險比重約4.68%，但是疫情不見得讓所有客戶都受傷，仍有廠商因為轉單效應而受惠，也有部分廠商有庫存能因應，先前的中美貿易戰如同已打了預防針。此外，目前銀行資本適足率維持13.00%、第一類資本為11.11%，資本充足，尚無現金增資的需求。

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