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全球吹健康運動風！台灣遊戲運動用品出口回春　金額23年來新高

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高爾夫,高爾夫球（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲近十年來，我國運動器材、高爾夫球用具外銷用品受到青睞（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者吳靜君／台北報導

台灣過去曾經有玩具王國的美名，1992年「玩具、遊戲與運動用品」出口金額甚至達到了33億美元，是全球第一，也占了我國出口總額的4%。爾後因為玩具、運動產業勞力密集產業，逐漸西遷，使得我國的玩具運動用品出口金額逐年降低，到了15億美元。

近十年來受惠於體能運動器材、高爾夫求用品外銷逐漸受到青睞，去（2019）年j玩具、遊戲與運動用品出口金額為24億美元，創近23年來新高，佔總出口額為0.7%。

請繼續往下閱讀...

隨著世代變遷，我國玩具、遊戲與運動用品的出口轉向運動與健身器材傾斜，若將不同世代出口結構做比較，節慶用品為最大出口減項；但是一般體能運動、競賽或戶外遊戲用品2018年共計16.99億美元，已經是全世界出口第3名，去年更是達到18.86億元，超越了1992年的水準。其中一般體能運動、競賽用品，去年的出口金額為10.5億美元，較1992年增4.3倍，為出口成長的重要動力來源，顯示近年隨著全球健身風氣盛行，加上業者積極研發與轉型，產品供給國內所需之外，出口也屢創佳績。

▲▼遊戲運動用品,出口。（圖／財政部提供）

▲近兩年玩具、遊戲與運動用品出口情形。（圖／財政部提供）

進一步觀察，去年我國玩具遊戲和運動用品出口到美國，占48.1%是我國最主要出口國，中國大陸、日本則是占9%與8.6%。

其中最大宗的一般體能用品、競賽用品占比是43.3%，出口到美國就有62.4%、荷蘭及英國各占4.4%；高爾夫前用品出口以美國占 33.4%居首、中國大陸占 26.5%居次，惟中國大陸高球運動人口滲透率仍低，未來市場成長性看好。

玩具、遊戲與運動用品進口項目較集中於玩具車、模型及益智玩具與遊藝場、桌上或室內遊戲品，共占七成，一般體能運動、競賽或戶外遊戲用品約占二成六，主要進口地區均為中國大陸，占比在六成四以上，次要進口地為日本。

▼玩具、遊戲與運動用品進出口主要國家。（圖／財政部提供）

▲▼遊戲運動用品,出口。（圖／財政部提供）

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