IDC預測：全球ICT預算支出今年將成長6%　受疫情影響仍有向下修正風險

▲全球ICT產業受到新冠肺炎影響有向下修正風險。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，根據IDC最新的黑皮書(Black Book)研究結果顯示，2020年全球整體資訊通訊及電信支出(ICT Spending)年成長6%，達到5.2萬億美元，但考量到疫情爆發的不確定性，預期企業會緊縮短期投資，未來仍有向下修正的風險。



IDC表示，若排除智慧型手機，IT支出將由2019年的7%下降至2020年的4%，其中軟體支出成長則小幅從10%下降成不到9%，IT服務由4%下降至3%，整體放緩的主要原因是預期PC市場由軟體升級驅動的換機潮購買週期已經結束。

IDC指出，超大規模服務提供商(Hyperscale Service Provider)，雲端基礎設施和數位服務提供商將繼續增加其IT支出，以滿足終端用戶對雲端和數位服務的強勁需求，而隨著企業購買者越來越多地轉移其IT預算至IT即服務模式，預期雲端和數位服務將繼續以兩位數的速度增長。



IDC客戶洞察與分析部門計劃副總裁Stephen Minton表示，2020年市場的成長動能主要取決於智慧型手機換機周期的量能，但目前正受到新冠肺炎疫情爆發的威脅而有可能中斷，預測2020年PC銷售將比去年下降，伺服器、儲存設備支出投資將無法恢復到2018年的成長水平，軟體、IT服務和其他技術包括AI和物聯網則為重要的成長動能。」

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Stephen Minton指出，隨著對數位轉型的投資繼續推動，IDC預計全球ICT市場將保持6％的年成長率，主要成長動能將來自雲端服務，人工智慧等新興技術部署，而企業將繼續向數位化的長期過渡。



IDC說明，目前中國大陸市場在疫情影響下，包括電子資訊、食品服務、零售、娛樂和旅遊等領域廣泛受到影響，許多公司將恢復營運的時間推遲到2月下旬，預計受影響最大的五個產業是分別是飯店餐飲服務業、旅遊業、批發零售業、運輸業和製造業。



IDC強調，疫情將對中國大陸的ICT市場產生更大的影響，其中硬體市場及B2C相關產業受到的影響預期將比軟體市場和B2B來的大，預計中國大陸ICT市場在2020年第一季降幅將創歷史紀錄下降10％，PC和智慧型手機銷售則將至少下降30％，伺服器、網絡和儲存銷售將下降15％ ，至於人工智慧和巨量資料也將受到影響，但仍將保持成長。