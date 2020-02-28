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肺炎疫情擴散、憂需求面不濟　台股短線操作宜審慎

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股本周累計下跌394.18點、跌幅3.37%。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

受新冠疫情影響，台股二月月線收黑，週四（27日）收盤下跌141點或1.24%，收在11,292.17點，成交量2,013.42億元。富蘭克林華美投信認為，受全球疫情擴散影響，連帶美股與歐股擔憂衝擊消費端，使需求面減少，國際股市不免修正格局，而台股雖基本面本質良好，但短線仍受到連帶影響，建議多觀察且審慎操作。

受到新冠病毒（COVID-19）疫情影響，亞股相對美股疲弱，但陸股因政策支撐表現穩健，台股近一周開低走低，跌破周線、月線，加上季底結帳因素，週四表現收跌。

請繼續往下閱讀...

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，目前疫情已經擴散全球，使得歐美股市大幅修正，影響所及亞洲與台灣股市，也難以倖免修正；然而，台灣則因2003年曾經歷SARS感染封院情況，台灣目前疫情堪稱仍可控制，未來建議觀察疫情變化是否有效控制、感染人數是否可以轉為下降。

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股短線操作仍須謹慎。（資料照／記者湯興漢攝）

郭修伸進一步指出，之前擔心供給面受到中國復工延誤影響，盤點供應鏈受耽誤的情況，隨著中國陸續復工後，台股可見短線反彈行情，但又因歐美受疫情擴大影響，連帶台股於二月最後一周修正幅度較大，周線則修正3.4%，月線跌1.76%，相對美國跌4.6%表現仍穩健。

富蘭克林華美投信認為，科技發展趨勢不變，一旦需求端受影響，則產業獲利可能會減少，股市也可能轉向整理格局。短期建議投資選股更應審慎，建議不妨挑選大型績優權值股，包括如：半導體（IC設計、記憶體、封裝測試）、網通、資料中心、內需股、高股息殖利率等相關類別，並理性分散操作配置，或是採定期(不)定額方式，持續布局掌握後續機會。

富蘭克林華美投信指出，國際供應鏈受疫情擴大衝擊，大盤拉回修正，目前擔心消費端影響，除建議繼續觀察消息面變化外，待疫情緩解與受控制後，建議短線操作選股應相對謹慎，多方觀察留意。

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