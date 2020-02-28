　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高美館大改造！3館共創44公頃「一日藝術生態生活圈」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 高雄市立美術館空間大改造模擬圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館「戶外公共環境（迎賓空間）」示意圖。（圖／高雄市立美術館提供） 

記者林育綾／綜合報導

「高雄市立美術館」在空間與營運改革達成許多重要里程碑！近日除了完成館前廣場的整修，也將與高雄市立歷史博物館、高雄市電影館合作，三館共同啟動「城市典藏記憶庫」，預計坐落於高美館的美術館園區西側，約800坪的輕量建築體將融入結合公共藝術的44公頃生態園區，創造城市「一日藝術生態生活圈」。

高美館李玉玲館長率領團隊，在空間與營運改革上完成了諸多重要里程碑，接續推出「高美之友」會員制度、結合書店與輕食的「高美書屋」複合式藝術場域，美術館一樓104-105展覽室的空間改造更屢獲TID Award台灣室內設計大獎、金點設計獎、台灣光環境獎的肯定。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 高雄市立美術館空間大改造模擬圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館「東側迴廊」示意圖。（圖／高雄市立美術館提供）

同時也完成高美館本館3樓展覽空間改造、建置多元史觀典藏特展室，近日則完成館前廣場的整修，針對美術館園區東側範圍進行入館動線調整、鋪面材質更新，也增設步道系統；今年上半年度也將完成噴泉廣場的改善、內惟埤環湖步道優化，強化湖景視野。

▲▼ 高雄市立美術館空間大改造模擬圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲▼ 高美館園區西側「城市典藏記憶庫」室內空間示意圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲▼ 高雄市立美術館空間大改造模擬圖。（圖／高雄市立美術館提供）

而預計於5月正式啟動的「城市典藏記憶庫」獲得文化部前瞻計畫挹注1.3億元，將由高美館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館三館共同合作，以典藏藝術教育推廣為主軸，預計坐落於高美館的美術館園區西側，約800坪的輕量建築體將融入結合公共藝術的44公頃生態園區，帶動西側內惟地區舊街區都市更新契機，以藝術引入社區經濟發展，創造城市一日藝術生態生活圈。

由三館共築的高雄城市典藏記憶庫，也將是亞洲獨一跨館與跨域、三館合作構築藝術史、歷史文化與電影美學的南方文化新翼，未來將以「博物館典藏教育」、「培養年輕的藝文觀眾群」、「世代記憶的接軌」為前提合作。

▲▼ 高雄市立美術館空間大改造模擬圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館園區西側「城市典藏記憶庫」戶外環境示意圖。（圖／高雄市立美術館提供）

此外高美館自1994年成立至今已27年，面對館體設備老舊，展示空間、照明等設施逐漸難以符合現當代藝術作品之展出需求，預計於年度特展《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》和《象外·圜中—蕭勤八五大展》兩展在7月26日閉展後，美術館館內展示空間將暫停服務至2021年2月下旬，讓1樓公共空間、101-103展覽室、4樓展覽空間等場域，進行展場及內部軟體更新等機能強化，預計於2021年春季重新對外開放。

不過高美館宣告，館舍暫停開放期間「修館不休館」，期間將持續透過戶外性展演、教育推廣活動、藝術生態計畫⋯等多元藝文企劃，持續為市民打造的優質的藝文環境。

▲▼ 高雄市立美術館空間大改造模擬圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館「四樓展覽室」示意圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲▼ 高雄市立美術館空間大改造模擬圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館「一樓雕塑大廳」示意圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲▼ 高雄市立美術館空間大改造模擬圖。（圖／高雄市立美術館提供）

▲高美館「一樓展覽室」示意圖。（圖／高雄市立美術館提供）

接續2018改造美術館104-105展覽室、2019建構3樓大南方多元史觀典藏特展室，高美館東側園區以及第三波館舍展覽暨公共空間改造，將於2021年春至夏季時節陸續開放。高美館自許成為「新型態美術館」，從「孕育城市創意的發電機」到作為「城市美好生活的存在」，期待民眾共同見證一座城市美術館的蛻變與新生。

ET快訊
快訊／前伊朗駐梵蒂岡大使　感染新冠肺炎病逝
北投妹買到「衛生棉口罩」糗歪　網卻暴動了
台灣日產口罩破1000萬片！「3月達標」　經濟部感性喊話
「月薪12萬」獲聘立院機要顧問　洪慈庸回應了
伊朗副總統「確診感染新冠肺炎」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光　根本甜蜜放閃文

宜蘭規模3.2地震　最大震度4級

高美館大改造！3館共創44公頃「一日藝術生態生活圈」

印尼籍看護染疫　移工恐成防疫破口？指揮中心：以陪病人員加強管理

媽祖遶境延期！還有全國同步「世界公禱日禮拜」　長老教會針對新冠肺炎回應了

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！台灣最快3月上線　將收案千名病患

新冠肺炎重創藝文圈　文化部投入15億「藝文紓困振興預算」

影／染疫外籍看護「搭藍38公車6次」　6司機自我健康管理14天！

樂桃航空3月起台日航線大砍班、停飛！異動航班一次看　可免費改退票

228連假「3天路況預測圖」曝最塞時段　首波車潮湧上國道晚上8點後疏解

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

20年心血燒光...「神父回收站」全毀　台灣人熱心捐款！法國爸爸忍淚道謝

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光　根本甜蜜放閃文

宜蘭規模3.2地震　最大震度4級

高美館大改造！3館共創44公頃「一日藝術生態生活圈」

印尼籍看護染疫　移工恐成防疫破口？指揮中心：以陪病人員加強管理

媽祖遶境延期！還有全國同步「世界公禱日禮拜」　長老教會針對新冠肺炎回應了

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！台灣最快3月上線　將收案千名病患

新冠肺炎重創藝文圈　文化部投入15億「藝文紓困振興預算」

影／染疫外籍看護「搭藍38公車6次」　6司機自我健康管理14天！

樂桃航空3月起台日航線大砍班、停飛！異動航班一次看　可免費改退票

228連假「3天路況預測圖」曝最塞時段　首波車潮湧上國道晚上8點後疏解

新婚小夫妻「居家檢疫14天」生活曝光　根本甜蜜放閃文

女中學生坐4樓陽台欲輕生　暖警「用身體護」後方一把抱救人

日本麥當勞不讓員工戴口罩　背後原因曝光

孫藝珍超辣泳裝照被挖出！維持少女體態的瘦身菜單、私房運動大公開

忽冷忽熱天氣，8款「有感穩定膚況乳霜」保濕有感　摸起來還好柔嫩

宜蘭規模3.2地震　最大震度4級

高美館大改造！3館共創44公頃「一日藝術生態生活圈」

首席AV女優自爆：超級球星要追她　伊布、貝克漢被點名

女大生診所打工補貼學費！慘死輪下…父哭癱　違規貨車司機：不熟淡水路

看見2歲女兒尿床！狠媽抱起「丟進滿水浴缸」...冷血等溺斃　超慘下場出爐

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

生活熱門新聞

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！　台灣最快3月上線

買到衛生棉口罩傻爆　網曝：N95等級高檔貨

驚見魔鏡號素人是女友　他秒軟：聲音一樣

居家隔離14天「租屋獨住怎買飯」　網秒解

看護搭藍38！6司機即刻自我健康管理14天

媽祖遶境延期！還有世界公禱日　長老教會回應

宜蘭規模3.2地震最大震度4級

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

印尼看護染疫恐成防疫破口？指揮中心回應

確診往返樹林「東昇公園全面消毒」

餐飲業受疫情打擊…他曝醫師房東暖舉！全網讚翻

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

網算數學學測「選填A題」崩潰：根本國小程度

更多熱門

相關新聞

130萬人朝聖！錄像藝術大師個展首來台

130萬人朝聖！錄像藝術大師個展首來台

超跨界錄像藝術大師湯尼．奥斯勒(Tony Oursler) 即將在高雄市立美術館舉行個展，是亞洲首度亮相，其中他在2016年於紐約展出的5D沉浸式劇場作品〈莫測高深〉(Imponderable)，創造出130萬人朝聖觀展，作品也將在高美館展覽中亮相，將於4月11日起展至7月26日。

高美館未戴口罩禁入館、活動取消

高美館未戴口罩禁入館、活動取消

高美館走春7大特展+廣場全新開放

高美館走春7大特展+廣場全新開放

人體符咒法術　泰國刺青神秘世界

人體符咒法術　泰國刺青神秘世界

高美館+南故宮2大展聯合優惠

高美館+南故宮2大展聯合優惠

關鍵字：

高雄市立美術館高美館

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

即／前伊朗駐梵蒂岡大使　新冠肺炎病逝

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

印尼2新冠疑似病例過世　官方否認

即／林口男員警疑「感情因素」輕生命危

國民情婦懷孕了！閃嫁醫生3個月曬大孕肚

快訊／伊朗副總統確診感染新冠肺炎

228連假後「2波冷空氣」影響時間曝

口罩日產千萬片3月達標　經濟部喊話了

「新冠肺炎新藥」進臨床試驗！　台灣最快3月上線

獲聘立院機要顧問月薪12萬　洪慈庸說話了

更多

最夯影音

更多
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！
35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面