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企業最愛大學調查　秒看每個地區哪些學校上榜！

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

109年大學學測已經公布個人成績，接下來就是關鍵的選校申請，1111人力銀行也針對企業最愛大學生做調查，發現1,940位企業主管及人資的心目中，在北北基地區，一般大學以台大、輔大 、政大最受歡迎；科技院校則是北科大、臺科大、致理科大，受青睞。

根據1111大學網調查，在桃竹苗地區一般大學中，最受企業歡迎的是清華大學、交通大學、中原大學；科技院校則是龍華科大、明新科大、元培醫事科大。

請繼續往下閱讀...

而中彰投地區，一般大學排名為逢甲大學、東海大學、中興大學最受歡迎；科技院校則是勤益科大、臺中科大、朝陽科大。

在雲嘉南地區，一般大學排名為成功大學、中正大學、嘉義大學最受歡迎；科技院校則是虎尾科大、南臺科大、嘉南藥理。

在高屏地區，一般大學排名為中山大學、高雄大學、義守大學最受歡迎；科技院校則是高雄科大、屏東科大、高雄餐旅。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華建議考生選填志願，不論是偏愛選系還是偏好名校，可以先上1111大學網瀏覽18大學群，可看出歷年學生人數統計、核心課程及畢業出路等，以作為將來步入職場參考，贏在起跑點。

此外，1111人力銀行為協助逾13萬名考生解決選填志願困擾，只要成為1111會員即可免費登入「1111落點分析」，1111落點分析功能進化，納入去年、今年的學系錄取名額變化、學系註冊率、篩選倍率及對應的未來職務發展，提供最實用完整的資訊。
 

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