▲台紙4／16將召開股東臨時會，擬在6月1日私有化下市 。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

台紙今（27）日晚召開重大訊息說明會，宣布將與董事長家族所持有的新誠資產管理公司進行股份轉換案，如果順利完成，台紙將成為新誠100%持股的子公司，最快6月1日終止上市走向私有化。

台紙表示，將在4月16日與新誠資產管理股份有限公司分別召開董事會，為使本公司能有更大彈性處理各事業經理人分別招聘，暨各事業自行尋求合作夥伴或其他突破，會中各自決議通過與新誠資產管理股份有限公司股份轉換案，本公司普通股股東每股將獲轉換現金20.8元並擬於今年4月16日召開股東臨時會，假使股東臨時會支持通過後，則暫訂109年6月1日為股份轉換基準日。

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股份轉換完成後，本公司將成為新誠公司百分之百持股之子公司。新誠公司為本公司現任董事長家族成員持有之公司，家族成員將以所持有的本公司股份所轉換之價金注資。

另外，台紙指出，上市公司的經營職責，是以最好的經營成果，讓所有股東獲得最好的報酬，考量短期內台紙無法達到此目標，因此決定在讓股東獲得「合理回報」的情形下「終止上市」，不過，未來如果能順利轉型，也不排除重新再申請上市。