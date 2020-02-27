泰國未來前進黨遭勒令解散　女大生抗議：民主之火已點燃

▲支持者聲援未來前進黨抗議遭到不公平對待。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國政黨「未來前進黨（Future Forward）」遭憲法法院勒令解散，禁止黨內16名幹部10年內不得成立新政黨，甚至褫奪公權並命令不得參與其他政黨。對此泰國的大學生發起全國性的示威抗議行動，著名的法政大學（Mahawitthayalai Thammasat）就在26日聚集了三千多名學生舉行抗議活動。

泰國選舉委員會在2019年12月指稱，未來前進黨黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）提供1億9100萬泰銖（約台幣1.8億元）的貸款，明顯違反法律限制個人1000萬泰銖（約台幣950萬元）捐款上限，政黨法規定也不得貸款給政黨，所以要求憲法法院解散。法院在21日作出裁定未來前進黨必須解散，相關幹部也必須受到懲處。

根據《衛報》報導，曼谷朱拉隆功大學的教授表示，未來前進黨是反對軍事獨裁統治的政黨，被解散是民主發展的重大挫折。

國立師範大學詩納卡寧威洛大學也有女學生出席抗議，圍繞著知名的地標「民主紀念碑」並表示，雖然害怕但還是必須要出來，「如果今天不這樣做，我們不知道什麼時候是更合適的時間，畢竟，民主之火已點燃。」

泰國皇家警察副發言人克里希納·法坦那那羅（Krishna Phatthanacharoen）表示，警方正密集監督抗議活動以維持秩序，雖然抗議是人民擁有的權利，卻必須以不危害國家安全或侵犯他人民主權利的方式行使，而且還必須由官方許可才可以舉辦，但這幾天的抗議活動並沒有得到同意。