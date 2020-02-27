疫情牽動金融市場　台灣金融業在大陸曝險全面增加至1.94兆

▲根據金管會統計，到今年1月底為止，金融業對大陸曝險金額達1.94兆元，較去年底增加217億元。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（27）日公布台灣金融業在大陸的曝險情況，到2020年1月底為止，國銀對大陸曝險金額小幅增加至1.66兆元，主要是投資部位增加，若加上證券期貨業、保險業，累計3大金融業對大陸曝險額則為1.94兆元，較去年底增加217億元。

根據金管會銀行局統計，2020年1月底，國銀在大陸曝險金額為1.66兆元，占決算後淨值46.4%，較去年底增加165億元，主要是投資部位增加。

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外界關注疫情是否會衝擊大陸授信品質，金管會銀行局分析，先前已提國銀要評估風險承受能力，也要求對大陸第一類正常授信的備抵呆帳提高至1.5%，目前所有銀行都已提足，同時為強化銀行風險控管，特別是海外部分，須從各產業來逐一檢視，若已達曝險門檻的國家，更要嚴格篩選。

銀行局進一步說明，銀行放款相對穩定，尤其是對大陸台商放款部分，銀行須評估風險承擔能力，須從長遠面向來看，包括企業的產業業、營收、周轉等情況，不可能因疫情馬上就收回，但站在監理機關的角度，仍要做好風險評估，列為日常監理的重點。

至於證券期貨業部分，到今年1月底總曝險金額187.36億元，較去年底的154.31億元，增加33.05億元。證期局表示，主要是債券投資增加所致。

另據保險局統計，保險業對大陸曝險金額為2,667億元，較去年底增加19億元，其中壽險業為2,623億元、產險為44億元。保險局表示，中國人壽參股建信人壽，淨增加46億元，其餘保險相關事業投資則受人民幣貶值影響，使得大陸曝險金額淨增加46億元，整體保險業對大陸曝險維持在2,000億關卡，疫情後續影響仍得觀察。