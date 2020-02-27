新冠肺炎疫情升級　13家銀行啟動「異地辦公」防疫

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，行政院宣布防疫升級，中央疫情指揮中心提升為一級開設。金管會今（27）日表示，初步了解，已有13家銀行以「異地辦公」的方式因應，目前尚無人確診，人員都是安全的。

隨著防疫升級，銀行是否會有新的因應措施，金管會銀行局官員表示，「營運不中斷」是銀行重要的一環，金管會在日常監理上，已要求銀行須有營運不中斷的計畫，因應天災人禍。

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針對防疫升級，銀行局官員指出，銀行維持營運不中斷的計畫，都有納為考量，金管會也會持續關注銀行後續的防範與作為，目前尚無人確診，所有人員都是安全的。

根據金管會初步了解，已有13家銀行採取「異地辦公」方式因應，大多都以總行開始做起。至於金管會是否會採取異地辦公？官員則說，公務機關已有積極準備、超前部署，將會配合行政院指示辦理。

此外，為加強銀行防疫措施，金管會先前也祭出5措施，確保營運不中斷，首先是從1月底疫情開始時，即調查國銀於中港澳地區分支機構因應疫情的最新情況，包括員工健康情形、開始營業日期、上班方式等，並定期回報。

第二，請各銀行規劃妥適的防疫與應變措施，及國內外從業人員如有確診病例、為因應疫情而變更任一國內外分支機構之辦公方式，均請立即電話通報金管會；第三，為確保人員安全，各銀行總行管理單位及各分支機構應經常實施辦公環境及營業場所的消毒工作，以消除感染原。

第四，請總行充分協助各營業單位並提供防疫物資外，也須在尊重員工意願原則下做工作人力調度；第五，各銀行應依疫情的發展，確實依據「金融事業機構災害防救作業要點」規定訂定災害緊急應變措施，由總經理擔任災害緊急應變小組的召集人，建立指揮中心，監測各種可能情況。