疫情捐款流向衛福部　民眾捐贈國庫金額未暴增

▲國庫捐贈。（圖／翻攝央行臉書）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署今（27）日公布民眾捐贈國庫情形，去（2019）年民眾捐贈國庫有82筆，金額大約是182萬元，最大筆是120萬元。國庫署表示，今年1、2月民眾捐贈國庫大約30多萬元，大約與往年差不多，並未因為新冠肺炎（COVID-19）影響，使民眾捐贈「未指定用途」的國庫，有可能都捐贈給衛福部。

根據財政部統計這四年來民眾捐贈國庫，2016年有47筆，總金額最大859萬元最大筆600萬元；2017年58筆，金額183萬元，最大筆70萬元；2018年的件數43筆，捐贈只有37萬元，最大筆19萬元，創下歷年最低金額；去年則82筆，金額182萬元，最大筆120萬元。

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至於今年因為新冠肺炎影響，民眾的愛心捐款多是有指定用途的捐款，通常是由業務主管機關辦理受贈及規劃運用，所以1、2月捐贈國庫並未大量增加，大約僅只有2、30萬元，與前一年相當。國庫署表示，有善心的民眾連好幾年共計捐62次捐贈國庫，累計捐贈金額也達30多萬元。

為便利捐贈者所得稅申報作業，財政部國庫署透過扣除額單位電子資料交換系統傳送捐款資料到稽徵機關建檔，假使捐款國庫使，捐款人如果有提供身分證字號，辦理綜所稅時會自動帶入捐款國庫扣除額資料，達到便民的效果。