蟬聯「保險龍鳳獎」雙獎！三商美邦人壽獲財金保險系所畢業生青睞

▲三商美邦人壽深入大專院校，舉辦校園徵才活動。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

現代保險教育事務基金會每年舉辦「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」，希望讓年輕學子提前認識金融職場，也讓業者能藉此調整新世代領導方式。三商美邦人壽表示，該項調查中獲得財金保險系所畢業生青睞，公司榮獲「壽險公司內勤組」及「壽險公司外勤組」雙項優等獎項。

三商美邦人壽表示，致力建立以客戶為中心的服務，提供更好的客戶體驗，這一切需要仰賴專業優質的內、外勤員工的支援。因應Fintech浪潮，該公司積極開發數位學習平台、MOD訓練課程，讓專業學習沒有時空的限制。

行動辦公室APP結合業務管理、行程管理、客戶管理、商機管理及訊息傳遞等各項功能，讓業務員彷彿隨身攜帶一個智能秘書，提高作業效率，進而達成「銷售智能化」、「專業多元化」及「客戶體驗精緻化」三大目標。

三商美邦人壽認為，人才是公司經營的根本，多年來深入大專院校進行建教合作，舉辦企業參訪，讓年輕學子在學期間就有機會接觸保險實務，能更加瞭解保險行業，今年也將在台灣大學、政治大學、中央大學等學校舉辦校園徵才活動，網羅各方面的保險人才，讓學生在畢業之後能無縫接軌地投入職場，並提供內勤人員完整的教育訓練及專業證照獎勵補助，積極培育員工全方位職能，做員工最強力的後盾。

三商美邦人壽表示，以「創新、轉變、卓越」的經營主軸，持續深化客戶體驗、優化財務結構、強化法遵風管，推動高保障價值型商品，加速業務部隊專業現代化，秉持「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」目標邁進。