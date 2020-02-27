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搭A320背包突冒「陣陣白煙」　機長嚇壞緊急降落險釀禍

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▲▼聯合航空擁有702架飛機的龐大機隊，總部位於芝加哥市郊。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合航空擁有702架飛機的龐大機隊，總部位於芝加哥市郊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國聯合航空一架從紐瓦克市（Newark）飛往巴哈馬首都拿騷（Nassau）的空中巴士A320發生意外，一位乘客的筆記型電腦在充電過程中起火燃燒，機長緊急降落在代托納比奇機場（Daytona Beach International Airport），所幸機上130名乘客和5名機組人員全都平安無事，飛機也沒有受到損傷。

根據《紐約每日新聞》報導，這架聯合航空UA1456的航班由空中巴士A320執飛，原本預計在當地時間27日早上7點起飛，並在3個小時後飛抵巴哈馬，結果起飛不久後，一名乘客裝在背包裡的筆電起火燃燒。機組人員在得知消息後，緊急將筆電放進防火保險箱裡面，避免造成更進一步的災情，機長也緊急降落佛州的代托納比奇機場。

聯合航空發言人萊斯利·斯科特（Leslie Scott）表示，機組人員機警、正確的行動，才讓所有乘客沒有受傷，感謝同事們的判斷。聯合航空將此次事件歸類為「機上熱失控」事件。

代托納比奇機場的發言人表示，飛機大約在起飛2個小時後緊急降落，隨後1個小時內就重新起飛前往巴哈馬。

 
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