南港台灣精品館首度運用VR新科技 5月將開放民眾參加

▲▼台灣精品館首度採用VR實境。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（27）日指出，位於台北南港展覽館1館的「台灣精品館」將突破空間侷限，首度運用「VR虛擬實境技術及3D建模」，打造數位台灣精品館，提供身歷其境般的體驗，展出418件所有得獎產品，包括過去因體積龐大而無法在此展出的機械等產品。

經濟部國際貿易局張淑逸組長表示，台灣精品獎象徵臺灣優質創新產品最高榮耀，已經推動28個年頭，今年自3月16日起，第29屆台灣精品選拔將開放報名，鼓勵臺灣企業踴躍到台灣精品官網報名，爭取最高榮譽，在國內外發光發熱，政府也將盡全力支持得獎企業於海內外宣傳拓銷，提高品牌國際知名度。

請繼續往下閱讀...

外貿協會秘書長葉明水也在現場示範，明躍國際公司獲得台灣精品銀質獎的拳擊腳踏車，並興奮地表示，沒見過器材能同時結合腳踏車及拳擊運動，又訓練反應，非常創新，值得大家來體驗。

▼台灣精品館首度採用VR實境。（圖／貿協提供）



此外，葉明水也推薦大家來館體驗英霸的3D智慧音效引擎，透過音訊演算法，智慧音效引擎能在周圍算出一個虛擬的球型音場，播放家庭劇院般的音效。

而台灣精品品牌新標語為「創新臺灣、精彩世界」，葉明水說，意思是期望產品的研發、設計、品質及行銷各方面都能不斷創新，台灣精品不僅代表臺灣，也代表了高品質、高科技、高度創新，為人們的生活帶來更多美好、帶給使用者更高的價值感。

另外，葉明水在記者會上更宣布，南港台灣精品館將自5月起開放周六及周日，舉辦一系列的「台灣精品workshop」，歡迎民眾事先報名參加，「台灣精品館是親子學習、年輕人體驗新科技的好去處，希望民眾透過體驗認識臺灣品牌，進而支持台灣精品。」