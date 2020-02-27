馬哈迪重返土著團結黨　安華強調暫不合作

▲馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電

馬來西亞代首相馬哈迪宣布，將重新擔任土著團結黨名譽主席一職，不過他並沒有解釋原因。人民公正黨實質領袖安華說，暫時不會與馬哈迪談合作事宜。

土著團結黨今天發表聲明，指馬哈迪（Mahathir Mohamad）在辭去名譽主席一職3天後，今天將重新回任，惟聲明並無解釋馬哈迪為何重返土著團結黨。

馬哈迪昨天在電視直播演說中解釋近日各政黨鬥爭始末，並表示若獲得人民支持，將考慮組成一個涵蓋所有政黨的聯合政府。

不過，這項提議未能獲得其他盟友支持，無論是希望聯盟、巫統或伊斯蘭黨，都對這項建議毫無興趣。

另一方面，昨天獲得希望聯盟3黨推薦為首相人選的人民公正黨實質領袖安華（Anwar Ibrahim），今天強調不會再與馬哈迪商討任何合作事項。

安華表示，目前人民公正黨、民主行動黨與國家誠信黨都曾積極與馬哈迪商討合作事項，惟馬哈迪已經決心離開希望聯盟，這也意味著現階段希望聯盟3黨將不會再與馬哈迪合作組成聯合政府，除非土著團結黨有重返希望聯盟的計劃。

馬來西亞國家元首昨天接見所有國會議員後，今天預料將會分別接見馬哈迪與安華，以決定馬來西亞未來的政治局勢。