　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／疫情恐慌　避險需求推升黃金白銀

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

好巧！道瓊二九五六八高點、那斯達克九八三八高點、美元指數九九．九二高點，正好同時面臨三萬、一萬、一百點整數關卡，這次COVID-19新冠病毒傳染力驚人，防不勝防，會不會成為多頭獲利了結的藉口呢？

整整十年，美股每次的下跌都成為買點，相信多數人會覺得這次美股就算下跌，也會像過去十年一樣，「拉回就是買點」，但道瓊指數真能躲過月Ｋ線圖的MACD頂背離賣點嗎？別忘了史上預測美股崩盤最準的指標─美債十年殖利率的倒掛訊號，可是二○一九年華爾街討論最熱烈的議題之一。

COVID-19新冠病毒　今年經濟成長最新變數

請繼續往下閱讀...

不過就在去年底的聖誕節行情一如既往的到來，市場又再一次的選擇性遺忘，提醒大家，美債倒掛的預測時間，通常為二十個月，如今已過了一年多，換言之，美國的十一月總統大選日，會不會就是多頭主力的收割時？

不管會不會出現美國股匯市雙殺的局面，但是美國聯準會(Fed)在最新的會議紀要裡，罕見的九次提到COVID-19新冠病毒，可見得已成為二○二○年的經濟成長的最新變數之一。

伊朗的最新確診病例是與加拿大一起確診病例和黎巴嫩另一位四十五歲婦女等人前往中東旅遊有關，而竟然跟中國武漢無直接關聯，讓WHO(世界衛生組織)擔心全球離大爆發不遠，這恐怕是先前所料未及的，因為大家的印象大概都被中國大陸封城的舉動給吸引，而輕忽了去年十二月李文亮醫師就發出警語後，將近一個月時間的防疫空窗期的威力。

從日、韓兩國的防疫態度應該就可以揣測其他各國一開始也大多是以正常程序逐步升高等級，但很有可能，COVID-19新冠病毒早已隨著農曆春節前的返鄉春運陸續展開的過程，散播到全世界。

有個小插曲，據傳韓國有一個生活習慣注定會讓疫情失控，就是「如廁後不洗手」，換言之，中國大陸或是日、韓等疫情嚴重的程度，很有可能是其他各國接下來的翻版，就連美國可能也躲不掉。這很有可能是二○○一年的九一一事件後，美國本土遭遇到的最嚴峻的考驗。

科技業復工延遲零組件漲價　中國通膨壓力更甚

無獨有偶的，非洲傳來的蝗蟲已經肆虐了印度，會不會入侵中國大陸，很值得觀察。為了配合北京下達的封城令，中國大陸境內的超市上架商品幾乎是橫掃的清倉搶購，民生用品的價格有略略的上漲，當然這有可能只是短暫的現象，但是如果再加上科技業復工延遲的零組件漲價，那漲價的層面就有點廣泛。

要知道如果不是科技的進步，造成電子消費品長期的降價，那麼排除科技產品的通膨指數可是緩步上揚的，早就達成了聯準會的二％的通膨目標，那能夠維持長達十年罕見的超低利率環境，支撐十年美股的牛市。因此如果中國大陸再出現蝗災的話，而人民銀行才剛調降LPR(Loan Prime Rate，貸款市場報價利率)，今年中國大陸的通膨壓力恐怕會比去年鬧非洲豬瘟時還要困難。

疫情擔憂情緒升溫＋避險需求 金價看漲

這次疫情讓市場高度預期聯準會遲早會降息，COMEX黃金在上周漲了五九．五美元(漲幅三．七五％)，四連陽，盤中最高見到一六五二．一美元，僅次於上證指數四．二％的漲幅，完全凸顯了市場對於這次疫情的擔憂情緒增溫，避險需求增加，當然還有對美國與中國兩大央行的降息預期，醞釀了金價有機會挑戰一千八百美元關卡，甚至二千美元的整數關卡。

十年一次的大行情，當然不能眼睜睜的溜走，可是很多人連台指期都沒有做過，更不用說海外期貨，刻板印象就是海外期貨波動太大，稍一不小心就得追繳保證金。就算保證金放多一些，但要是看不懂趨勢方向，又不執行停損的，保證金放越多，反而輸得越多，所以往往錯過國際金融市場其他賺錢的機會。

好在近十年來，投信基金公司發行了多樣的國際金融商品的ETF，例如元大S&P黃金ETF(00635U)就是一個很好的投資管道。

落後金價　白銀有比價補漲空間

也許有人覺得短線COMEX黃金都漲這麼多了，短套的風險太大，不敢下手，沒關係，比價補漲永遠是金融市場操作賺錢的不二法門，想搭上這波避險行情的投資朋友，可以留意COMEX白銀。

為什麼呢？理由有二：(1)黃金與白銀的金銀比仍高達八九．一八，與歷史的平均值七十五相比，具有套利的空間。(2)二○一六年七月英國退歐的二一．○九五美元前波高點，還沒突破，相對於COMEX黃金在二○一九年六月就已經突破英國退歐時的一三七七．五美元高點，明顯具備落後補漲的潛力。可以用台股的元大道瓊白銀ETF(00738U)把握投資的機會。

世道越亂　黃金越值錢

從技術面的角度來看，COMEX黃金從二○一五年底的一○四六．二美元低點起漲，歷經五十個月漲到一六五二．一美元高點，已經超過二○一一年一九二一美元歷史高點下跌到一○四六．二美元低點的○．六一八反彈幅度，搭配美國主動挑起全球貿易戰，全球多數股市經過十年牛市處在高位震盪，美伊緊張的局勢在美國大選年仍有可能再起衝突，英國與歐盟的貿易協議雖有一年時間談判，但過程必定緊張。

這還不包含中國大陸今年的GDP要不要下修？下修多少幅度？將拖累世界各國的GDP多大的影響？綜合上述觀點來看，黃金、白銀絕對是二○二○年投資組合當中不可或缺的商品之一，俗話說：「大砲一響，黃金萬兩」，世道越亂，黃金就越值錢，更別說歐洲還有負利率。

無人快遞車、消毒車、直升機　突破防線躍進你我生活

一場疫情，改變了大家的生活步調，「窮則變、變則通」，無人快遞車穿梭在武漢市街頭，在指定重點防疫醫院之間，充當快遞小哥補給醫療用品與生活必需品，另外，無人消毒車在街道上來回執行消毒，無人直升機裝載紅外線測溫感測器，每天在南京市上空挨家挨戶的在窗戶外測量並記錄著居民的體溫。

史上最長寒假　老師直播遠端教學

更不用說，史上最長的寒假，每個學校老師充當起網紅直播主，按表操課著遠端教學，雖然學生們一登錄就一個個的讚個不停，但畢竟在家學習的效果遠不如面對面教學，這應該是史上學生想念學校最強烈的一次寒假吧，更不用說還在居家隔離的幾個城市的上班族，悶到想念上班。

疫情蔓延　宅經濟發燒

一股報復性的消費力等著釋放但是最重要的是，這場疫情雖然讓宅經濟發燒，但每個人心中總覺得這個農曆春節少了點什麼，一股報復性的消費力，等著釋放。因此不論這場疫情夏天會不會暫告一段落，根據台灣在二○○八年金融海嘯時發放消費券，後來激發了一股強勁的消費力，當時的言論都給以正面評價。不排除疫情過後，中國大陸的經濟會出現深Ｖ反轉。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1018期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

ET快訊
快訊／建中學生驚傳墜樓　全身傷送醫搶救
北市大醫院感染科醫師失聯　女兒租屋處破門...驚見已倒地身亡
北市保全「疑染不明肺炎」與街友互毆暈倒亡！採檢結果出爐
居家隔離14天...他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解答
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新冠肺炎疫情升級　13家銀行啟動「異地辦公」防疫

理財周刊／武漢肺炎對房市衝擊不容小覷

理財周刊／疫情恐慌　避險需求推升黃金白銀

理財周刊／回測支撐　嚴選轉單受惠股

理財周刊／轉單．轉進．轉運

南港台灣精品館首度運用VR新科技 5月將開放民眾參加

先探／網路宅經濟　每逢疫情漲一波

先探／ＰＣＢ股吹起反攻號角

5G頻譜標金電信三雄繳交完畢　力拼第三季開台

7類產學合作免課營業稅　僅剩技術移轉、智財權收入要課徵

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

新冠肺炎疫情升級　13家銀行啟動「異地辦公」防疫

理財周刊／武漢肺炎對房市衝擊不容小覷

理財周刊／疫情恐慌　避險需求推升黃金白銀

理財周刊／回測支撐　嚴選轉單受惠股

理財周刊／轉單．轉進．轉運

南港台灣精品館首度運用VR新科技 5月將開放民眾參加

先探／網路宅經濟　每逢疫情漲一波

先探／ＰＣＢ股吹起反攻號角

5G頻譜標金電信三雄繳交完畢　力拼第三季開台

7類產學合作免課營業稅　僅剩技術移轉、智財權收入要課徵

新冠肺炎疫情升級　13家銀行啟動「異地辦公」防疫

中職／官辦熱身賽嚴格防疫　聯盟設置隔離空間

洪慈庸落選重返立院！　藍中常委諷「洪酬庸」：她將成為民進黨不當黨產

《天空之城》金瑞亨竟然演喜劇！私下面目連影帝都吃驚：她很好笑

UBA／只在小巨蛋看過演唱會　曾祥鈞盼助輔大攻蛋

台南宗教活動因防疫陸續取消延期　黃偉哲：感謝共體時艱

道不遠人，人無異國　中國大使館急贈大邱2.5萬個口罩

台北市議員王浩踢爆：社會局囤積11萬片口罩沒發

卓冠廷26日攜妻北上見游錫堃　洪慈庸今獲聘立法院顧問

銅鑼灣書店桂民海重判十年　陸委會：中共一貫手法打壓人權

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

財經熱門新聞

新加坡外商移回口罩產線　經部：三月千萬片產能目標不變

澳幣匯價創近10年新低！　換新台幣5萬多賺3600元

MSCI發威！台股爆出逾2千億元大量　台積電尾盤成交近2萬張

無薪假薪資將補貼40%~50%！勞長許銘春：已備41億　最長補貼3個月　

防疫酒精來了！全聯千家門市明天開賣「每人限購1瓶」

先探／台積電下一個戰場 GaN

3千萬以上有錢人　今年估破40萬人

2020胡潤全球富豪榜出爐！郭台銘、蔡衍明家族並列台灣首富

228當天要上班薪資怎麼算？　勞動部一次說清楚

謝金河：選股不選市　精準選股

全台藥局都買得到！台酒消毒酒精300ml「全面配送」

韓國疫情爆發　今年經濟成長率難保2

加油再等等！專家預估下周油價回跌四角

病毒嚇趴國際油價下跌近4%　下周國內油價可望回跌

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎對房市衝擊不容小覷

武漢肺炎對房市衝擊不容小覷

三二九檔期一向都被各界視為房市景氣觀察的重要指標，惟在武漢肺炎仍未歇止情勢下，不只三二九檔期泡湯，五二○檔期也不容樂觀，主要原因除原預測二．七二％的經濟成長率也因產業鏈、觀光旅遊與消費影響而下修至二．三七％。

回測支撐　嚴選轉單受惠股

回測支撐　嚴選轉單受惠股

理財周刊／轉單．轉進．轉運

理財周刊／轉單．轉進．轉運

愛國情操迸發　陸股國產芯片狂漲

愛國情操迸發　陸股國產芯片狂漲

華為風暴再起　供應鏈恐受衝擊

華為風暴再起　供應鏈恐受衝擊

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面