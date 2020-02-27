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5G頻譜標金電信三雄繳交完畢　力拼第三季開台

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▲▼台灣5G頻譜經過二階段的競標，最終結果由中華電、遠傳搶得3.5GHz「魚肚」。（圖／記者邱倢芯攝）

▲電信三雄為求最快速度開台，因此在本週就陸續繳交頻譜標金。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G競標在上週五（21日）落幕，而電信三雄為求最快速度開台，因此在本週就陸續繳交頻譜標金、5G事業計畫書，以及資通安全維護計畫，好全力衝刺5G建設。

據了解，龍頭大哥中華電在頻譜標金的繳交速度上也搶得第一，在25日時，就將483.73億元的5G標金存入NCC指定帳戶中；而遠傳則是搶得繳交第二順位，在昨（26）日繳清頻譜標金；台灣大則是在今（27）日中午完成繳清306.56億的頻譜標金。電信三雄皆指出，將力拼5G第三季開台，且中華電還喊出了7月就要開台的目標。

請繼續往下閱讀...

遠傳表示，在繳清標金，並且遞交事業計畫書以及資通安全維護計畫後，便全面展開5G設備的採購計畫，最遲於2月底前向5G設備廠商下單，力拼今年第三季5G開台。

而台灣大則指出，將會以最快的速度開台並積極投入建設，衝5G涵蓋率，讓一般消費者可以體驗到5G更高速、更低時延的行動寬頻服務，並積極投入企業專網的領域，協助產業升級，催生5G產業鏈的成形。

至於在「二小」方面，亞太電信表示，在競標前已有付押金，28GHz的頻譜標金將會直接從押金中扣抵，因此不需要再額外繳交。而台灣之星目前則尚未繳交標金，該公司指出，目前還在評估要一次或分期支付標金。

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