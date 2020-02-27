台景氣燈號連三綠　領先指標連續2個月緩跌

▲批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈藍燈，顯現出新冠肺炎的影響在1月時已有影響跡象。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（27）日公布1月景氣對策信號綜合判斷分數為25分，較上月減少2分，燈號續呈綠燈。國發會指出，景氣同時指標雖續呈上升，但是領先指標已出現連續2個月緩跌，顯示景氣回溫暫時受不確定因素干擾，須密切關注後續發展。

在景氣燈號的9項構成項目中，工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分；機械及電機設備進口值由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分；批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分；其餘6項燈號不變。由此可見，新冠肺炎（COVID-19）的影響在1月時已有影響跡象。

請繼續往下閱讀...

國發會表示，近期內政府即將施行防疫特別條例，推動防疫、紓困及振興相關措施，以降低企業損失、協助產業復甦。此外，半導體廠商持續投資先進製程，疫情亦可望加速台商回台及外商對台投資，有助民間投資穩健擴增；加以政府加速公共建設執行率、優化投資環境，將推升國內整體投資動能。

外需方面，美中正式簽署首階段貿易協議，5G通訊、人工智慧等商機蓄勢待發，廠商持續調升在台產能配置，以及疫情轉單商機，可望帶動出口成長。惟近期IMF等國際機構因肺炎疫情下修中國大陸與全球經濟預測，加以疫情延燒影響中國大陸復工，進而衝擊全球供應鏈，對台灣的影響須密切關注。