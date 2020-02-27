新冠肺炎疫情持續延燒　國發會：預估2月燈號表現將不樂觀

▲新冠肺炎疫情嚴重，國發會認為，2月的景氣燈號表現不會太好。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（27）日公布1月份景氣概況，而當被問到對於2月燈號表現預估時，國發會經濟發展處長吳明蕙表示，根據先前的「SARS經驗」來看，預估2月燈號表現將不樂觀。

吳明蕙指出，這波新冠肺炎（COVID-19）是從1月底開始出現大規模影響，而一直到現在，疫情的影響仍在持續，也就是說，整個2月都受到疫情大大的影響，因此等到3月公布2月景氣燈號時，屆時的表現可能不太樂觀。

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吳明蕙解釋，這波疫情對於台灣的影響相當大，在台灣國內需求方面，旅遊收入、零售業等營運表現都將受到影響。而在外銷表現方面，疫情也將影響出口表現；再者，台灣產業時常會賺取「中間財」，光是「中間財」就佔了出口比例的87%，如今面對需求面緊縮，將會影響這方面的表現。

不過，台灣部分產業卻可趁這波疫情受惠；吳明蕙分析，因為台灣在這波疫情當中的防疫做得算是相當不錯，中國大陸廠商不能生產的產品，就有可能會產生轉單效應，國際採購轉單到台灣的機率大增。

吳明蕙指出，面板產業就有可能在這波疫情中得利，先前全世界的面板產能大多集中在韓國與中國，但是因為目前二地的生產大大地受到疫情影響，台灣面板產業就可從中得利，再加上台灣廠商本身就有能力接單，因此轉單帶來的效益絕對能把握。

除此之外，雖然現在中美貿易戰出現和緩，不過因為先前的貿易戰使得台商開始思考是否要轉移展能，而這波疫情則將會加重台商回流台灣投資的意願。而在外商方面，先前會選擇投資中國市場，是因為當地的生產效率高、成本低，但是疫情的風險漸高，會使得這些廠商思考是否需分散生產基地，將更多產能移往台灣。