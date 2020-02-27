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新冠疫情衝擊蘋果！　庫克坦言：是個挑戰

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▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果執行長庫克在年度股東大會上稱新冠病毒對蘋果而言是個「挑戰」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，許多在中國大陸生產組裝的製造商紛紛受到衝擊，蘋果執行長庫克（Tim Cook）周三（26日）在年度股東大會上稱新冠病毒對蘋果而言是個「挑戰」，不過並未詳述具體細節。

由於新冠疫情似虐，使中國大陸許多商店和工廠被迫歇業，蘋果的營運同樣受到重大的影響。《彭博》報導，蘋果每年在中國大陸生產上億部產品，本月稍早，蘋果因iPhone在中國大陸的供應緊張及零售額下滑而宣布無法達成本季630億美元的營收財測。

請繼續往下閱讀...

周一（24日）消息指出，蘋果在中國的42家門市中已有29家恢復營業，不過營業時間則略有縮減。其他供應商及配建商等合作夥伴也慢慢恢復產能，不過部分分析師表示，這波疫造成的衝擊恐怕將延續至今年第2季。

庫克周三在股東大會上表示，來自AirPods及Apple Watch等穿戴設備的年收入已可媲美萬豪國際（Marriott Internationa）和Visa的年收入總和，即超過400億美元。據蘋果2020年會計年度Q1的財報，其可穿戴設備、家庭和配件部門的季度收入為100億美元。

除此之外，庫克也宣布蘋果將於今年在印度開設首家線上商店，而印度的首家Apple Store直營門市則會於2021年開幕。

至於蘋果未來的產品計畫，庫克則並未透露，此前，庫克曾在2019年的會議上透露有針對AirPods的產品計畫，幾周後蘋果便推出了新一代AirPods，隨後也推出了AirPods Pro。

雖然蘋果高層並未透露任何產品計畫，但據彭博報導，蘋果正在為今年下半年將推出的5G iPhone做準備，並計畫最早將於2021年推出VR頭戴式設備。目前尚無法得知這些計畫是否會受到新冠疫情影響。

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