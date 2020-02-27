新台幣收盤升值5.3分　收30.33兌1美元

▲ 新台幣兌美元收盤升值5.3分。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（27）天收盤升值5.3分、收在30.33元兌1美元，成交金額10.37億美元。

新台幣匯率今日開盤貶值0.7分、以30.39元兌1美元開出，隨後貶值來到今日最低30.39元，而後便轉為走揚。

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新台幣轉為升值之後，盤中更是數度大升逾1角，最高升值1.53角、來到30.23元，但尾盤升勢收斂，回到30.3元以下，終場升值5.3分、收在30.33元兌1美元。