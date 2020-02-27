開發材料新商機！工研院攜手日本創投企業UMI　簽署策略性合作夥伴協定

▲左起為UMI社長月丘誠一、工研院材化所所長李宗銘。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導



工研院今（27）日宣布與日本專門投資材料和化學產業相關新創的創投公司「Universal Materials Incubator Co., Ltd.，UMI」，正式簽署策略性合作夥伴協定，雙方將針對感測器、微機電系統、資訊與通訊的特殊化學品及半導體材料等應用，引進日本風險資金，共同布建未來市場。



工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，材料為工業之母，材料在研發初期耗時費工，過去像是在OLED、PCB等材料上的重大突破，要達到產業化的效益，至少需花費5到10年，才能開花結果，因此在投入研發的初期，需要資金市場與科技市場相輔相成，才能使科技產業成長茁壯。

李宗銘指出，UMI總計成立兩支基金，規模達165億日圓，投資者包括日本政府色彩濃厚的株式會社産業革新投資機構(INCJ)，日本三大金控之一三井住友銀行、AGC、宇部興産、住友化學、積水化學、日本觸媒、三菱Chemical、出光興産、昭和電線、信越化學、DAICEL、凸版印刷等知名日本化學廠商，目前已成功投資五稜化藥、JITSUBO及先進材料技術等新創公司，並將目光放在台灣。



李宗銘進一步指出，雖然日本在電子領域擁有極多種子技術，但在產業化和事業化方面，不只需要和日本企業合作，也需要和台灣等海外企業進行合作，這次UMI選擇與工研院成為新夥伴關係，主要是看準院內擁有先進的加工相關技術及研發能量。

李宗銘強調，過去在台灣產業升級轉型的過程中，工研院扮演關鍵的角色，像在材料領域也是歷經40多年積累，建立起近60項具差異化的創新核心技術，以開放式合作的理念，連結業界及學界，聚焦重點優勢產業及傳產轉型所需的關鍵材料與元件技術。



UMI於2019年4月成立UMI2基金，積極強化和海外企業的關係，而台灣為電子產業先進加工重鎮，工研院與UMI透過這次合作，能鏈結日本電子領域材料和化學相關的新創企業或中小企業，而工研院與國內電子材料、半導體等產業維持長期良好的互助關係，相互連結科技市場與資金市場。