疫情加速數位轉型　長榮攜手矽谷新創推出電商平台搶市

▲長榮海運攜手美國矽谷新創公司BlueX Trade，推出GreenX電商平台搶市。（圖／長榮海運提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情打亂全球供應鏈復工腳步，為協助客戶更有效率的安排海運作業，長榮海運攜手美國矽谷新創公司BlueX Trade，推出GreenX電商平台搶市，自今年一月底至今，全球已有近二千家客戶申請，顯示防疫期間企業加速數位轉型佈局的趨勢。

長榮海運表示，GreenX電商平台突破傳統海運作業模式，客戶可直接於該平台查詢運價，並直接進行訂艙，節省報價往返所需的時間。此外，貨主不須與海運公司簽訂運送合約，承諾固定貨量，即可享有艙位保障，大幅提升貨運作業的便利性。

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「航線查詢、即時報價與立即訂艙等步驟，不再受限於朝九晚五的工作時間。平台提供線上付款、傳輸提單資料以及申報貨櫃總重驗證等功能，讓客戶在單一平台上管理海運流程中的相關作業。」長榮海運主管說。

另外，GreenX電商平台可查詢長榮海運從亞洲出口至全球各地所提供的產品、服務資訊，範圍包括北美、歐洲、地中海、拉丁美洲、中東、澳洲、南非及亞洲近洋航線，並即時取得運價，享有保障艙位及優先領櫃的服務，未來更將進一步擴展附加服務範圍，結合國際運送服務鏈中的第三方供應商，打造線上海運生態圈。