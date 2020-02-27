女子東京街頭扮玩偶送口罩...本尊曝光！竟是大正妹還是菁英top30

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊日本，當地民眾也開始瘋買口罩。23日就有網友Po出東京涉谷的街頭，有一名穿著小鹿布偶裝的女子正在發放口罩，上面更寫著「來自武漢的報恩」。不過這樣的善心舉動也引起許多人好奇布偶裝底下的真面目，據悉，這名大陸女子大有來頭，曾經入選過《富比士》雜誌的「30位30歲以下菁英」，且已在日本居住10年。

據日媒《每日新聞》報導，這名女子在網路上自稱為「鹿鹿俠」，她表示，為了感謝日本對中國疫情的援助，自己將會從23日開始每天免費發送1000片口罩。「鹿鹿俠」真的就從23日開始每天抱著一個寫著「來自武漢的報恩」的紙箱，在東京街頭發口罩給來往民眾。

▲穿著布偶裝的女子在日本發放口罩。（圖／翻攝自Twitter／@hbmobr、@dcoin9）



「鹿鹿俠」的善行也引起許多人好奇，調查後才發現原來布偶頭套底下的她根本是一個大正妹，且從念研究所的時候就已經自行創業開了一間廣告公司，更曾榮登《富比士》雜誌選出的30位30歲以下菁英，目前旅居在日本當漫畫家，偶爾會兼職模特兒。

「鹿鹿俠」表示，自己的哥哥就在武漢抗疫當第一線的醫護人員，因此受到他的影響也想做一點事情，「當初中國疫情嚴重時，日本捐贈了很多物資，現在日本疫情進入考驗，我們也該幫他們。」中國網友也在微博上瘋狂轉發這名女孩的善新事蹟，紛紛表示「真是可敬的一家人」、「這就是中國氣度」、「希望疫情早日過去」。

▲東京街頭發口罩的「鹿鹿俠」本尊。（圖／翻攝自微博）

