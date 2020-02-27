國稅局幫查金融遺產好方便　2個月已受理破千件

▲國稅局可查金融遺產，包含保單、存款及債務。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

自去年12月起，台北國稅局就與金融機構各公會、周邊單位合作，民眾可以到國稅局查調被繼承人的金融資產查調，包含保險、存款、投資理財以及債務等，就不用到處奔波。台北國稅局表示，從去年12月到今年1月底已經有1100多件，換言之，平均每個月都有超過500件的查調案件。

台北國稅局表示，有民眾12月初才查調，到了12月底就已經核定稅額，加速民眾申報遺產稅的速度。

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台北國稅局表示，民眾過去為了辦理遺產稅申報及繼承事宜，須逐一向六大金融機構包含集保中心、壽險公會、銀行公會、聯徵中心、期交所與投信投顧公會查詢被繼承人金融遺產，填寫不同申請書並檢附相關文件，花費許多時間及成本，等於繼承人以往要申報遺產稅要跑七個地方，現在只要一站就可以搞定。

但自去年12月開始，財政部與金管會共同合作，先由台北國稅局試辦，受理民眾申請查詢設籍台北市的被繼承人金融遺產資料，查詢內容包含銀行存款、投資理財帳戶（如基金）上市櫃股票、保單及銀行債務，各金融單位提供給民眾，透過本項服務查詢金融遺產第一次免收費的優惠。

而根據財政部計畫，如果台北國稅局辦理順利且也受到民眾歡迎的話，也有機會可以擴大到全國。