居家隔離14天…他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解：有送飯，還能幫倒垃圾

▲有網友好奇，自己一個人住的隔離者要怎麼買飯。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新型冠狀病毒在全球蔓延，不少國家都為防疫制定相關緊急措施，入境過疫情嚴重的地區者必須居家隔離14天，確定未染病才能解除隔離。就有網友在PTT的Gossiping板上好奇問卦「居家隔離的獨居人怎麼買飯？」文中表示，「在外獨居租屋的人，如果被隔離在租屋處一個人生活，請問要怎麼買飯？」

這位網友好奇，如果是在外獨居租屋的人，要被隔離在租屋處一個人生活，這樣要怎麼買飯，「另個問題：被隔離的人都是被感染風險很高的人，如果真的有人幫他送飯的是不是也要隔離14天？」

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看到貼文後，雖然有人吐槽「你是現在才想到這問題嗎？都多久了」，不過就有網友馬上解答，「可以跟里長公所說，送飯可以放門口」、「會送飯」、「有居家送餐服務（倘若有須要可以跟村里長講」、「請人幫忙送；幫忙送的只要自我健康管理，自主健康管理=沒事兒，不然會沒完沒了」、「里長或民政局負責。」

還有人好奇問「怎麼倒垃圾？14天一次倒嗎？」問題也有網友回答「徹底資源回收，普通垃圾滿了就綁好，真的還沒辦法就冰冰箱，對垃圾拿去冰，推文說去樓下7-11買是不對的，不能出門」、「專版那邊有人分享經驗，可以讓區公所的人協助，也可以拜託他們倒垃圾」、「有送飯服務，還可以倒垃圾。」

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