　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／破千續激增！南韓「新增171確診」…全境累計1766人染新冠肺炎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓大邱一名醫療人員在醫院外短暫休息。（圖／路透）

▲南韓新冠肺炎疫情相當嚴重。（圖／路透）

記者陳亭伃、陳宛貞／綜合報導

根據《韓聯社》報導，南韓衛生部門27日上午新增334確診，境內累計1561人，全國不分化驗室等級，全都致力投入在新冠病毒篩檢中。27日下午記者會中再新增171確診，最新境內累計1766人。

據悉，光27日單日，南韓就增加505例確診，目前外界分析，南韓因群聚傳染嚴重，尤其屬新天地教會最為嚴重，爾後人群分散各地，加上初期防疫工作並未齊全，最終導致17行政區全傳出確診。27日下午新增的171例確診中，大邱和慶北有139名患者（大邱115名，慶北24名）。其他新患者包括1名首爾，3名釜山，1名大田，5名蔚山，7名京畿道，1名忠北，5名忠南，2名全北和7名慶南。

南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬27日在記者會上表示，大邱27日創下單日確診新高，對新天地教會的調查仍在進行中。鄭銀敬表示，未來南韓確診還會增加一段時間。

此外，南韓疾病管理本部也表示，目前針對國內6名感染新冠肺炎的患者進行基因組測序，結果顯示「病毒並未變異」，與全球16國公布的病毒基因組序列有一致性，因此盼外界不要質疑檢測病毒的準確性。

►快訊／南韓暴增334例再添1死！累計1595確診13死　美韓軍演確定延期

►等不到病床！南韓首例「居家隔離惡化」病逝　74歲新天地教徒成第13死

ET快訊
洪慈庸319重返立院　游錫堃任命接立法院顧問
第二架包機繼續延期！陸委會：擔心工作不保「請洽勞動部」
發燒就拒載！國道客運明起防疫升級　乘客搭車前需量體溫、戴口罩
破千激增！南韓「新增171確診」全境累計1766人染新冠肺炎
王思平閃婚牙醫男友！甜蜜認「我是李太太了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／南韓新增171例確診「累計1766人染病」　北海道新增13確診

影／伊朗衛生部副部長「記者會整臉脹紅」　確診前畫面曝光…狂咳擦汗話說不完！

全球醫療體系頂不住！德病毒學家：新冠肺炎「絕對造成世界大流行」

南韓疫情失控原因…專家：新冠病毒傳染過程已變異「適應南韓宿主」！

WHO專家深入武漢　遭問為何不隔離？竟回：我沒進去「髒區」引砲轟

6000人郵輪「傳奇號」誤傳1人確診新冠肺炎　險變鑽石公主號第二

疫情狂燒！習近平訪日成焦點　日媒：楊潔篪28日會安倍討論

身障之家23人確診！南韓「群聚感染狂爆」　至少5家醫療機構有風險

新天地前信徒曝教會文化　女兒為入教「狠斷關係」怒告母親

不斷更新／英國新增2例確診　自義大利、西班牙旅遊返國「境內累計15例」

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

6000人郵輪「傳奇號」誤傳1人確診新冠肺炎　險變鑽石公主號第二

疫情狂燒！習近平訪日成焦點　日媒：楊潔篪28日會安倍討論

身障之家23人確診！南韓「群聚感染狂爆」　至少5家醫療機構有風險

新天地前信徒曝教會文化　女兒為入教「狠斷關係」怒告母親

不斷更新／英國新增2例確診　自義大利、西班牙旅遊返國「境內累計15例」

找不到感染源！美國出現首例無旅遊史患者確診　CDC︰恐有社區感染

快訊／北海道再添13確診！其中2人未滿10歲　日本累積確診達208例

一次可驗4人！日研發出新冠病毒「新檢測法」...6小時縮短到15分鐘

快訊／破千續激增！南韓「新增171確診」…全境累計1766人染新冠肺炎

女囚偷爬天花板越獄！　「自由15秒」天花板瞬間崩裂摔進垃圾桶

陸打擊野味頻出招！推野生動物食用目錄...沒有列入的「一律禁食」

陳時中續任指揮官「感謝行政院信任」　強化檢驗量能3月起「日驗2540件」

Lulu《大熱門》代班人「超胸」　化妝師也嚇到：很可怕

UBA／台師大輕取義守　4強之路聽牌

十萬鴨鴨出征！　蝗災防治專家：此方法不適合巴基斯坦

確診女犯「衝出武漢」回北京　官方急宣：在湖北的「一律不准返京」

因疫情取消旅程或婚宴　能解約退款嗎？

微軟發佈業績預警！　坦承疫情導致個人電腦營收無法達標...其他業績目標不變　

女一被灌藥失憶…重逢愛人不認識！《兩世歡》哭著看完劇本

民眾憂遶境成防疫漏洞！點名高雄五甲龍成宮　廟方：跟大甲媽不同

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

國際熱門新聞

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

大阪女導遊「二次感染」新冠肺炎！

東京奧運「恐延期一年」！IOC成員曝「改時間or取消」最慘後果

全球新增確診首超越大陸　世衛：令人擔憂但不到大流行

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

新冠侵略人類！日韓互噴疫情：民族性卑劣

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

即／南韓暴增334例確診！

日媒：台總統支持度急速上升　因對新冠嚴厲措施

WHO秘書長：疫情還不到全球大流行

在室男「破處轉大人」...媽幫加油

英國新增2例確診　皆從義大利旅遊返國

「病毒不分國界」　歐盟不關邊境

負責防疫工作　南韓1公務員家中身亡

更多熱門

相關新聞

鍾南山吐槽：鑽石公主號不准下船「策略失敗」

鍾南山吐槽：鑽石公主號不准下船「策略失敗」

廣州今（27）日舉行記者會，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山就疫情防控回答許多問題。他也指出，目前仍不清楚新冠病毒是怎麼來的，以前是不是存在也不曉得。而對於鑽石公主號的應對措施，鍾南山也吐槽，不許下船的政策有點失敗。

「嘉義縣政府關懷服務中心」3/1成立

「嘉義縣政府關懷服務中心」3/1成立

陸贈日檢測試劑「今天送達」

陸贈日檢測試劑「今天送達」

北市2間「防疫旅館」上線　自費入住

北市2間「防疫旅館」上線　自費入住

即／北海道再添13確診！其中2人未滿10歲

即／北海道再添13確診！其中2人未滿10歲

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒南韓確診

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面