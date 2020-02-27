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遺贈稅跨區申辦案件　去年已突破7千件

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▲▼報稅最後一天，財政部長蘇建榮視察臺北國稅局，現場有不少民眾趕在最後一天前來報稅。（圖／記者湯興漢攝）

▲報稅示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部台北國稅局表示，財政部為提升服務品質與強化國稅局開合作機制，陸續推動贈與稅與遺產稅跨區申辦、申報，不受原戶籍地址的限制，達到便民的措施。根據統計，全台自去年5月到12月底，跨區贈與稅跨區申報的案件已經有6787件；去年12月遺產稅辦理跨區申報也有359件，共計7146件。

台北國稅局表示，可以跨區申報的贈與稅案件，其贈與人非限制行為能力人或者是無限制行為能力，只要是贈與不動產、現金、上市櫃股票、興櫃股票或者個別投資面額不超過500萬元的未上市櫃、非興櫃股票，都可以跨局申辦。但主張扣除土地增值稅或契稅金額超過50萬元的贈與稅，則不適用。

請繼續往下閱讀...

另外可跨局申辦遺產稅案件，其申報遺產的總額2500萬元以下，且未申報不計入遺產總額（除了被繼承人日常生活必需的汽、機車）並符合財產種類及扣除額限制規定者。

台北國稅局也解釋，贈與稅的案件如果已經超過核課期間、前次申報尚未核定、農地回贈、農業發展條例38條之1視同農地或法院判決、和解移轉財產及贈與人死亡時尚未核課贈與稅等，不能跨局申報。

遺產稅案件如有逾期申報、代位申報、遺囑執行或者遺產管理者申報，或者訴訟、被繼承人死亡加倍計算免稅額，也無法適用跨局申辦服務。根據統計，目前五區國稅局辦理跨局申報的案件，贈與稅已經有6787件；遺產稅則有359件。

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